Un abogado murió en un gimnasio: se resbaló de una máquina y cayó al vacío

Una tragedia ocurrió en las últimas horas dentro de un gimnasio cuando el abogado Juan Roberto Cafasso murió luego de caer al vacío mientras realizaba actividad física sobre una máquina elíptica.

Según los primeros datos de la investigación, el hombre se encontraba entrenando con normalidad cuando perdió el equilibrio por causas que todavía intentan determinarse. En cuestión de segundos, salió despedido de la máquina, impactó contra una estructura de lona instalada en el lugar y terminó cayendo desde una altura considerable.

La secuencia generó conmoción entre quienes se encontraban en el establecimiento. Testigos relataron que todo ocurrió de manera repentina y que la víctima atravesó un banner publicitario ubicado en las inmediaciones de la zona de entrenamiento antes de precipitarse al vacío.

Tras el accidente se activó un operativo de emergencia y personal médico acudió rápidamente al lugar. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante la caída, el hombre falleció.

La víctima fue identificada como un abogado que asistía regularmente al gimnasio. Su muerte generó un profundo impacto entre familiares, allegados y personas que compartían actividades con él.

Luego del hecho, efectivos policiales y peritos judiciales trabajaron en el lugar para relevar pruebas y reconstruir con precisión cómo ocurrió el accidente. Entre otras medidas, se realizaron inspecciones sobre la máquina utilizada, la estructura que cedió durante la caída y las condiciones generales del sector donde se produjo el episodio.

Uno de los puntos centrales de la investigación pasa por establecer si existían medidas de protección suficientes para evitar una situación de estas características. Los investigadores analizan la disposición de los equipos, las características de las instalaciones y la existencia de barreras de seguridad en el área donde ocurrió la caída.

También se revisan registros de cámaras de vigilancia y testimonios de personas que presenciaron el momento del accidente, con el objetivo de determinar si se trató de una pérdida accidental del equilibrio o si intervino algún otro factor.

La causa quedó en manos de la Justicia, que ordenó una serie de pericias para esclarecer completamente lo sucedido. Los resultados de esos estudios serán determinantes para establecer eventuales responsabilidades y conocer con exactitud la mecánica del hecho.

Mientras tanto, la noticia generó repercusión por las características del episodio y por el escenario donde ocurrió. Lo que había comenzado como una jornada habitual de entrenamiento terminó convirtiéndose en una tragedia que hoy es materia de investigación judicial.