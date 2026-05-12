La Municipalidad de Neuquén anunció el inicio de la construcción de un nuevo Salón de Actividades Físicas (SAF) en el barrio Valentina Norte, en el oeste de la ciudad. La obra forma parte del plan de expansión de infraestructura deportiva impulsado por la gestión del Intendente Mariano Gaido y estará destinada a actividades deportivas, recreativas y culturales para vecinos y vecinas de la zona.

La iniciativa forma parte del plan de infraestructura deportiva impulsado por la Municipalidad de Neuquén.

El nuevo espacio será el sexto SAF de la capital neuquina y tendrá características similares a los ya construidos en barrios como Confluencia, Parque Industrial y San Lorenzo. Según se informó, el edificio incluirá canchas multifunción para básquet, vóley, handball y fútbol, además de vestuarios, sanitarios, oficinas administrativas, tribunas y sistemas de calefacción.

Desde el municipio destacaron que el objetivo es ampliar la infraestructura deportiva en sectores que crecieron de manera sostenida en los últimos años y ofrecer espacios gratuitos y seguros durante todo el año, especialmente en temporada invernal. Actualmente, más de 2.100 chicos y chicas participan diariamente de actividades en los SAF que ya funcionan en distintos barrios de Neuquén.

El proyecto busca acompañar el crecimiento urbano y poblacional del sector oeste.

La obra será financiada con fondos municipales y se enmarca dentro de una serie de proyectos que buscan acompañar el crecimiento urbano de la ciudad. Además del nuevo SAF, el Ejecutivo local proyecta desarrollar en Valentina Norte un complejo deportivo más amplio que incluirá nuevas canchas y un kartódromo pensado para competencias nacionales e internacionales