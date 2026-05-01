Un intento de robo de una camioneta estacionada en la intersección de San Juan y Amancay, en la ciudad de Neuquén, derivó este jueves por la mañana en una persecución, la detención de dos sospechosos y el secuestro de distintos elementos que ahora son materia de investigación.

De acuerdo con la investigación, los involucrados se movilizaban en un Volkswagen Gol Trend y habrían intentado abrir el vehículo utilizando un dispositivo inhibidor de señal, una herramienta que permite bloquear el cierre centralizado de las puertas sin forzarlas.

Los sospechosos escaparon a bordo de un Volkswagen Gol Trend tras advertir la presencia policial.

La maniobra fue advertida y dio inicio a una alerta que terminó con la intervención de personal policial de la Comisaría Primera. Al verse descubiertos, los sospechosos escaparon del lugar, lo que desató una breve persecución por calles del centro neuquino.

El seguimiento finalizó en la intersección de San Juan e Illia, donde fueron interceptados por motoristas y demorados. El vehículo en el que circulaban también fue secuestrado.

La requisa en el auto

Horas más tarde, y en el marco de las diligencias ordenadas por la fiscalía interviniente, se realizó una requisa sobre el rodado. En el interior encontraron una suma de 1.739.000 pesos en efectivo, que fue contabilizada en presencia de un testigo y secuestrada de manera preventiva.

Hallaron 1.739.000 pesos en efectivo, que fueron secuestrados de manera preventiva para su análisis en la causa.

Además, se incautó un equipo de comunicación tipo handy, presuntamente utilizado para interferir señales de cierre de vehículos, junto con guantes y herramientas, elementos que quedaron bajo cadena de custodia para su análisis.

En la requisa del vehículo se secuestraron dinero en efectivo, un handy y elementos que podrían estar vinculados al hecho.

En relación con el hecho que originó la causa, se estableció que la camioneta había sido dejada estacionada durante la noche anterior. Su propietario advirtió posteriormente la faltante de un perfume, en medio de un intento de robo que no llegó a concretarse.