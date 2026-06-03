Un procedimiento policial que terminó con un joven lesionado en el rostro y el cuello sentó a un efectivo de la fuerza en el banquillo de los acusados. La Justicia de Bariloche imputó a un policía por presuntos apremios ilegales luego de que la Fiscalía sostuviera que golpeó reiteradamente a un conductor durante una persecución ocurrida el 29 de julio de 2025. La acusación señala que la víctima sufrió diversas lesiones y que parte de la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad.

Según expuso la fiscal adjunta durante la audiencia, todo ocurrió cuando el efectivo descendió de un patrullero en medio de un operativo y se dirigió hacia el vehículo que conducía el denunciante. La situación escaló rápidamente. De acuerdo con la teoría fiscal, el uniformado pateó la puerta del automóvil y, una vez que el conductor bajó del rodado, le aplicó varios golpes de puño.

Como consecuencia de esa agresión, siempre según la acusación, el joven sufrió múltiples lesiones en distintas zonas del rostro y también en el cuello. Esas heridas fueron posteriormente constatadas mediante un certificado médico incorporado al expediente, uno de los elementos centrales sobre los que se apoya la investigación.

Además, la Fiscalía detalló que cuenta con otras evidencias para sostener la imputación. Entre ellas figura el acta policial que dio origen a las actuaciones, registros de cámaras de seguridad que habrían captado parte de lo sucedido y la declaración que la propia víctima brindó ante los investigadores. Ese conjunto probatorio fue considerado suficiente para avanzar formalmente con la formulación de cargos.

Por su parte, la querella acompañó la acusación impulsada por el Ministerio Público Fiscal y adelantó que continuará incorporando elementos de prueba durante los próximos meses. El objetivo será robustecer la reconstrucción de los hechos y determinar con precisión cómo se desarrolló el procedimiento que terminó bajo la lupa judicial. Los defensores anticiparon que sostendrán una versión distinta de lo ocurrido durante la etapa de investigación preparatoria.

Finalmente, el Juez de Garantías tuvo por formulada la imputación y fijó un plazo de cuatro meses para profundizar la investigación. Ese período vencerá el 2 de octubre de 2026. Mientras tanto, el efectivo continuará sometido al proceso judicial por el delito de apremios ilegales, una figura contemplada en el artículo 144 bis inciso 2 del Código Penal que sanciona los abusos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.