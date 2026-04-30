Un hombre imputado por abuso sexual sufrió una descompensación durante una audiencia en Neuquén y quedó inconsciente. Rápidamente, el operador de sala le brindó los primeros auxilios hasta la llegada del personal del SIEN.

El operador, empleado judicial, había realizado recientemente el curso de RCP destinado a los trabajadores del Poder Judicial. Gracias a esa capacitación pudo reaccionar de manera inmediata ante la emergencia.

El hombre, que se encontraba en libertad, ya había sufrido un Accidente Cerebro Cardiovascular isquémico en 2025. Se trata del imputado en un próximo juicio por jurados, programado para junio de este año.

Durante el episodio, el operador alertó al personal de seguridad para solicitar con urgencia una ambulancia. Mientras esperaba, asistió al hombre inconsciente siguiendo las maniobras aprendidas en el curso de RCP.

Finalmente, arribó un profesional del Cuerpo Médico Forense y, posteriormente, la ambulancia trasladó de urgencia al imputado al hospital. Gracias a la intervención rápida del personal judicial se logró preservar su vida antes de que llegara la asistencia médica.