¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Había hecho el curso de RCP

Un abusador sexual se descompensó en medio de una audiencia y un trabajador judicial le salvó la vida

El imputado, que había tenido un Accidente Cerebro Cardiovascular isquémico en 2025, quedó inconsciente durante el juicio. La rápida reacción del personal judicial permitió salvarle la vida antes del traslado al hospital.

Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Jueves, 30 de abril de 2026 a las 10:20
PUBLICIDAD
Las imágenes del momento en el que el imputado se descompensó fueron captadas por las cámaras de seguridad.

Un hombre imputado por abuso sexual sufrió una descompensación durante una audiencia en Neuquén y quedó inconsciente. Rápidamente, el operador de sala le brindó los primeros auxilios hasta la llegada del personal del SIEN.

El operador, empleado judicial, había realizado recientemente el curso de RCP destinado a los trabajadores del Poder Judicial. Gracias a esa capacitación pudo reaccionar de manera inmediata ante la emergencia.

El hombre, que se encontraba en libertad, ya había sufrido un Accidente Cerebro Cardiovascular isquémico en 2025. Se trata del imputado en un próximo juicio por jurados, programado para junio de este año.

Durante el episodio, el operador alertó al personal de seguridad para solicitar con urgencia una ambulancia. Mientras esperaba, asistió al hombre inconsciente siguiendo las maniobras aprendidas en el curso de RCP.

Finalmente, arribó un profesional del Cuerpo Médico Forense y, posteriormente, la ambulancia trasladó de urgencia al imputado al hospital. Gracias a la intervención rápida del personal judicial se logró preservar su vida antes de que llegara la asistencia médica.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD