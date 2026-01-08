¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 08 de Enero, Neuquén, Argentina
Se habría descompensado

Murió un turista de 64 años mientras subía al Cajón del Azul: su pareja el hizo RCP pero no logró reanimarlo

Se investigan las causas mientras el cuerpo ya fue trasladado a El Bolsón para el procedimiento correspondiente. La víctima, de Buenos Aires, estaba acompañada de su pareja.

Por Redacción

Jueves, 08 de enero de 2026 a las 13:06
Se informó que durante la mañana de este jueves murió un hombre de 64 años residente de Buenos Aires mientras participaba de un trekking hacia el Cajón del Azul, uno de los puntos más turísticos en El Bolsón. Según las primeras informaciones, la víctima se habría descompensado y aunque su pareja le practicó RCP (reanimación cardiopulmonar), no lograron salvarlo.

El hecho ocurrió en el sector Mirador de los Piches, dentro del Área Natural Protegida Río Azul Lago Escondido. Los primeros datos indican que la víctima habría sufrido un paro cardiorrespiratorio cuando realizaba la travesía, aunque aún resta determinar exactamente la causa de muerte.

Al lugar llegaron efectivos policiales y la Patrulla de Montaña, quienes ya intervinieron en la investigación junto con el Ministerio Público Fiscal para realizar las pericias pertinentes que esclarezcan la situación.

Aunque aún no se tiene información de antecedentes de la víctima o su estado físico, se sugiere que para realizar un trekking como el del Cajón del Azul, se debe tener una preparación física previa para no sufrir incidentes.

El sendero hacia este destino tiene una extensión de 18.5km, con un desnivel de 802 metros. Se tarda aproximadamente entre 6 y 7 horas en recorrerlo, por lo cual se debe contar con insumos de comida, bebida y tomar todas las precauciones, ya que se realiza todo por el medio del bosque y existen riesgos propios de la naturaleza.

Antecedentes trágicos

Cabe destacar que no es la primera vez que ocurre un fallecimiento durante una travesía de este estilo, hace un mes murió otro hombre subiendo a la Laguna Negra. Otro caso reciente es el del reconocido chef Christian Petersen, quien se descompensó durante una excursión al Volcán Lanín y como consecuencia pasó más de un mes internado en grave estado, aunque afortunadamente ya fue dado de alta.

Las autoridades seguirán investigando las causas de muerte de esta víctima en el Cajón del Azul y su identidad aún no ha sido revelada. El cuerpo ya fue trasladado a El Bolsón para los procedimientos correspondientes.

