Un tribunal declaró por unanimidad la responsabilidad penal de un hombre por tres hechos de abuso sexual contra la hija de su pareja, cuando la niña tenía entre 3 y 4 años. También lo responsabilizó por amenazas coactivas que buscaban impedir que la víctima contara lo sucedido.

Los abusos ocurrieron entre noviembre de 2016 y octubre de 2017, en un contexto de violencia familiar. La niña pudo revelar los hechos recién a los 11 años, seis años después del período en el que ocurrieron los ataques.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Luis Giorgetti y Marco Lupica Cristo y la jueza Carina Alvarez. Los magistrados consideraron acreditados los delitos más allá de toda duda razonable, tras evaluar la declaración de la víctima y las demás pruebas presentadas durante el juicio.

Qué delitos consideró acreditados la Justicia

El hombre fue declarado responsable de tres hechos de abuso sexual y del delito de amenazas coactivas.

La calificación legal incluye un hecho de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con una víctima menor de edad. También se acreditó un hecho de abuso sexual simple y otro de abuso sexual gravemente ultrajante, ambos agravados por la guarda y la convivencia preexistente con la niña.

Además, el tribunal consideró probado el delito de amenazas coactivas, relacionado con las intimidaciones que impedían que la víctima contara lo que había sucedido.

La víctima pudo contar los abusos seis años después

Los hechos ocurrieron entre noviembre de 2016 y octubre de 2017, cuando la niña tenía entre 3 y 4 años. Según la información judicial, el contexto de violencia familiar y las amenazas condicionaron la posibilidad de revelar lo ocurrido.

La víctima pudo contar los abusos cuando tenía 11 años. El tiempo transcurrido entre los hechos y su revelación fue uno de los aspectos centrales para comprender cómo salió a la luz el caso.

La declaración de la niña fue valorada junto con el resto de las pruebas incorporadas al proceso. El tribunal también analizó los cuestionamientos planteados por la defensa antes de determinar qué delitos habían quedado acreditados.

Cómo se resolvió el juicio

Los jueces Luis Giorgetti y Marco Lupica Cristo y la jueza Carina Alvarez resolvieron por unanimidad declarar la responsabilidad penal del acusado.

De acuerdo con la información del caso, la decisión se sustentó en la valoración conjunta de la declaración de la víctima y las demás pruebas producidas durante el juicio. El tribunal concluyó que los hechos acreditados superaban el estándar de duda razonable.

La declaración de responsabilidad constituye una etapa distinta de la determinación de la pena: en este caso, la sanción todavía debe definirse en una audiencia posterior.

Qué pena podría recibir el hombre

La Justicia deberá determinar la pena que le corresponde cumplir al acusado en una próxima audiencia. En esa etapa se debatirá la sanción correspondiente a los delitos por los que fue declarado responsable. Hasta que se conozca la resolución, no corresponde atribuirle una condena con una cantidad de años determinada.