Un médico de 71 años fue detenido en Esquel, Chubut, acusado de mantener privada de la libertad a su pareja y a sus tres hijos. El operativo judicial permitió rescatar a los cuatro integrantes de la familia, que se encontraban en condiciones críticas de salud y vulnerabilidad, según la información difundida sobre el caso.

La investigación comenzó el 10 de octubre, a partir de las alertas de vecinos que advirtieron un fuerte olor proveniente de la vivienda, un aislamiento extremo del inmueble y la falta de contacto social de los menores. Diez días después, el 20 de octubre, intervinieron organismos de protección de derechos y equipos técnicos, que elaboraron un informe de riesgo urgente.

Durante el allanamiento, realizado en una propiedad del Pasaje La Cascada al 663, el acusado se atrincheró durante varias horas y se negó a colaborar con las autoridades. Finalmente, fue reducido y los investigadores pudieron ingresar al inmueble.

Cómo descubrieron la situación de la familia

Las primeras señales que impulsaron la investigación surgieron del entorno de la vivienda. Los vecinos alertaron sobre un intenso olor que describieron como similar al de un cadáver, además del aislamiento del inmueble y la ausencia de interacción social de los menores.

A partir de esas advertencias, la Policía de Chubut inició las actuaciones correspondientes y tomó intervención el Ministerio Público Fiscal provincial. Los intentos por establecer contacto con el hombre y con las personas que vivían en la casa no lograron despejar las preocupaciones.

La persistencia de las alertas llevó a ampliar la intervención institucional y a evaluar el riesgo al que podían estar expuestos los integrantes de la familia.

El allanamiento reveló condiciones críticas

El procedimiento fue encabezado por la procuradora de Fiscalía Cecilia Bagnato y la funcionaria Mónica Caveri, con intervención de la Policía provincial.

De acuerdo con la información difundida, la mujer y los tres hijos fueron encontrados en un ambiente con poca luz, en severas condiciones de desnutrición y con graves dificultades de comunicación. La mujer se encontraba en estado crítico, según los datos atribuidos a la agencia Noticias Argentinas.

El hallazgo motivó la activación de protocolos de asistencia. Tras el rescate, los organismos judiciales y sanitarios coordinaron medidas de contención y atención médica y psicológica para los integrantes de la familia.

La imputación y la situación judicial del acusado

Durante el operativo, la procuradora de Fiscalía solicitó una ampliación al juez y dispuso la detención del hombre, quien quedó imputado por abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad, según la información difundida sobre la investigación.

La calificación penal corresponde a la hipótesis investigada y no constituye una condena. Para establecer las responsabilidades, la Fiscalía deberá reunir y analizar las pruebas incorporadas al expediente.

Por el momento, la información disponible no precisa si se realizó una audiencia de formulación de cargos, qué medidas cautelares se dictaron ni cuál será el plazo de investigación.

La intervención institucional comenzó diez días antes del rescate

La cronología oficial permite reconstruir cómo avanzó el caso:

10 OCTUBRE

Primeras denuncias vecinales

Las alertas por el olor proveniente de la vivienda, el aislamiento y la falta de contacto social de los menores dieron inicio a la investigación.

20 OCTUBRE

Evaluación urgente del riesgo

El Servicio de Protección de Derechos y el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) intervinieron ante las dificultades para establecer contacto con el hombre y las presuntas víctimas.

20 OCTUBRE

Allanamiento y rescate

El informe de riesgo urgente precedió al procedimiento que permitió ingresar a la vivienda, asistir a la familia y detener al acusado.

La secuencia muestra la importancia de la articulación entre las alertas comunitarias, la investigación fiscal y los organismos especializados en protección de derechos. En este caso, la evaluación de riesgo fue un antecedente clave para avanzar con el procedimiento.

Qué se sabe sobre la asistencia a la mujer y los menores

Después del allanamiento, los organismos judiciales y de salud activaron protocolos de contención y asistencia médica y psicológica para la mujer y sus tres hijos.

La información difundida no detalla sus edades, el diagnóstico médico individual ni el lugar al que fueron trasladados. Tampoco precisa si permanecen internados o bajo un dispositivo de protección.

Estos datos son relevantes para conocer la evolución de las personas rescatadas y determinar qué medidas de acompañamiento necesitarán tras la intervención.

La recuperación de la salud física y emocional, la evaluación de las condiciones de seguridad y la definición de un entorno de cuidado adecuado son aspectos centrales en situaciones que involucran a menores y posibles víctimas de violencia dentro del ámbito familiar.