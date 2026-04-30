Una denuncia por presunto abuso sexual en un cumpleaños infantil es investigada por la Justicia en San Martín de los Andes. El caso, que se encuentra en etapa preliminar, involucra a un profesor de fútbol vinculado a un club deportivo local, quien fue apartado preventivamente de sus funciones mientras avanzan las actuaciones.

Según publicó el medio Realidad Sanmartinense, la presentación fue realizada el 7 de abril pasado en la Comisaría Especial de la Niñez y Adolescencia. De acuerdo al acta policial, el hecho denunciado habría ocurrido durante un cumpleaños infantil celebrado en un salón de eventos ubicado frente a la institución deportiva.

Siempre en base al testimonio incorporado en la denuncia, la menor habría manifestado previamente situaciones de incomodidad durante el encuentro. Posteriormente, se habría producido un episodio en el que una persona adulta la habría tocado en la zona de la cintura, deslizando las manos.

La niña habría identificado luego a esa misma persona como quien habría tenido intervenciones previas durante la reunión. El relato también menciona que otras menores presentes en el evento podrían haber atravesado situaciones similares.

Tras lo sucedido, y luego de consultar con los organizadores del cumpleaños, la familia habría obtenido el nombre de un hombre que se desempeñaría como profesor de fútbol en un club local, lo que motivó la formalización de la denuncia y la intención de avanzar por vías judiciales.

Hasta el momento, no se informaron imputaciones ni medidas judiciales contra el señalado. La causa se encuentra en una instancia inicial de investigación, bajo el principio de presunción de inocencia y con estrictas medidas de resguardo de la identidad de la persona menor involucrada.

Desde el club al que pertenece el profesor indicaron que fue apartado de manera preventiva, en una medida interna mientras se esclarecen los hechos.

Serán ahora las autoridades judiciales las encargadas de determinar la veracidad de lo denunciado y, en caso de corresponder, establecer responsabilidades.