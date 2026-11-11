Tres niñas, dos hermanas y una prima, fueron víctimas de una historia de abusos que se prolongó durante años en una localidad del Alto Valle Oeste. El responsable era un hombre del entorno familiar, que aprovechó los vínculos de confianza para atacar a las menores. Una de ellas era su ahijada. Ahora, un tribunal de Cipolletti lo condenó a diez años de prisión efectiva por los delitos contra la integridad sexual que reconoció haber cometido.

La sentencia llegó mediante un juicio abreviado pleno, después de que el acusado aceptara su responsabilidad por todos los episodios y la pena acordada entre la Fiscalía, la querella y la defensa. La resolución fue unánime y el hombre, que inicialmente permaneció detenido con prisión preventiva, ya cumple la condena en una penitenciaría de la región.

El primero de los expedientes reunió los abusos contra dos hermanas. La mayor tenía menos de 13 años cuando comenzaron los episodios, entre 2010 y 2013. Según los hechos que el condenado admitió, aprovechaba la confianza que mantenía con la familia para realizarle tocamientos en la vivienda de la víctima. Las agresiones continuaron durante los años siguientes y llegaron a incluir la exhibición de material pornográfico.

La situación se agravó entre 2015 y 2019, cuando la adolescente también fue víctima de abusos sexuales con acceso carnal. Para obligarla a concurrir a su domicilio, el hombre la amenazaba con publicar fotografías íntimas. La acusación encuadró esa conducta en los delitos de abuso sexual simple reiterado, abuso sexual con acceso carnal reiterado, corrupción de menores agravada y amenazas.

La hermana menor también quedó atrapada en esa situación. El hombre era su padrino y habría aprovechado ese vínculo para cometer abusos cuando ella todavía no había cumplido los 13 años. El episodio fue ubicado entre noviembre de 2018 y noviembre de 2020 y ocurrió en una habitación de la vivienda del acusado. La Justicia lo consideró abuso sexual simple.

El tercer caso tuvo como víctima a una prima de las hermanas. Los hechos ocurrieron entre 2016 y 2017, cuando la niña tenía entre nueve y diez años. El hombre ingresó a la habitación donde descansaba y cometió actos de abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa. Los tres episodios fueron incorporados a la condena que ahora deberá cumplir durante una década.

Para sostener la responsabilidad penal, el tribunal valoró los relatos de las tres niñas, testimonios de familiares y personas de su entorno, entrevistas especializadas, informes psicológicos y actuaciones policiales. También encontró coincidencias entre las descripciones de una vivienda aportadas por las víctimas y lo que los investigadores constataron durante un allanamiento. Dos de las víctimas participaron de la audiencia y manifestaron su conformidad con la pena. La sentencia quedó firme ese mismo día, luego de que todas las partes renunciaran a los plazos de impugnación.