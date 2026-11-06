Hugo Adrián Jara, histórico movilero de LU19, fue condenado a nueve años de prisión efectiva por abusar sexualmente de un niño al que debía cuidar. El tribunal lo declaró responsable de abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por su condición de guardador de hecho. Sin embargo, no irá a la cárcel por ahora: la sentencia no está firme, seguirá en libertad y los jueces Guillermo Baquero Lazcano, Julio Sueldo y Marcelo Gómez volvieron a rechazar la colocación de una tobillera electrónica.

La condena marca un desenlace judicial de enorme gravedad para quien durante años fue una voz reconocida del periodismo radial en Cipolletti y la región. Jara llegó a esta instancia después de un juicio oral en el que el tribunal colegiado consideró probada la acusación del Ministerio Público Fiscal. El veredicto de culpabilidad se había conocido el 8 de octubre y ahora, en la audiencia de cesura, se estableció la pena que deberá cumplir.

La fiscal Rocío Guiñazú había solicitado precisamente nueve años de prisión efectiva, un planteo al que incluso adhirió la defensa particular, a cargo de Leonel Herrera Montovio. De esta manera, el tribunal fijó el mismo monto de pena que habían reclamado las partes. La discusión más fuerte durante aquella audiencia no estuvo centrada en la cantidad de años, sino en las condiciones que debía cumplir Jara mientras se tramitan las instancias posteriores del proceso.

En ese contexto, la Fiscalía había advertido sobre un posible riesgo de fuga. Guiñazú sostuvo que la expectativa de una condena de cumplimiento efectivo podía modificar la conducta del acusado y recordó que tenía un arraigo precario en la zona. Por eso pidió colocarle una tobillera electrónica y limitar sus desplazamientos al domicilio y los lugares de trabajo. La defensora de Menores, Alicia Merino, acompañó el planteo.

Sin embargo, el tribunal en uninimidad resolvió que debía continuar en libertad hasta que quede firme la condena y no hizo lugar al pedido de monitoreo. Consideró que Jara había demostrado apego al proceso judicial y que imponerle ese mecanismo de control podía resultar arbitrario y ocasionarle dificultades en sus tareas laborales como taxista. De todos modos, dispuso prorrogar las medidas cautelares que ya estaban vigentes. Así, pese a la condena de nueve años, el histórico movilero continuará en libertad mientras el fallo no quede firme.

La defensa particular anticipó que impugnará la sentencia ante una instancia superior. Esa decisión abre una nueva etapa judicial y explica por qué la condena todavía no se traduce en el ingreso inmediato a una cárcel. La pena fue impuesta, pero su ejecución deberá esperar la resolución de las instancias de revisión y la firmeza del fallo.

El juicio oral había demandado cinco jornadas y reunió cerca de treinta testimonios, entre profesionales de la salud, especialistas e integrantes del entorno de la víctima y del acusado. La acusación sostuvo que Jara había cometido abuso sexual con acceso carnal reiterado y que el delito debía agravarse por su condición de guardador de hecho. El tribunal colegiado consideró acreditados los hechos y declaró su responsabilidad penal por unanimidad.

La causa tuvo además una fuerte repercusión por la trayectoria pública de Jara, quien durante años trabajó como movilero de LU19 y era la voz de la Central Informativa en las transmisiones de fútbol de Cipo. Su desvinculación de la emisora estatal ya había generado repercusiones cuando la investigación judicial todavía estaba en trámite. Ahora, la condena a nueve años de prisión efectiva coloca al exintegrante de la radio en el centro de uno de los casos judiciales de mayor impacto público en Cipolletti.