Se cumple una semana del terrible accidente que terminó con la vida de Camila Contreras, una joven de 20 años que murió en la intersección de Avenida Mengelle y Circunvalación de Cipolletti cuando iba en su moto.

El hecho ocurrió por la noche, cuando la víctima iba en moto e impactó contra un Fiat Uno, conducido por un joven de 30 años que transitaba por la misma mano.

Según los primeros indicios de una investigación en curso, el auto habría intentado maniobrar para doblar en Mengelle y el mal estado de la ruta, muy transitada por camiones, habría provocado que pierda el control de su vehículo.

Cuando la ambulancia del Sistema de Emergencias (SIARME) llegó al lugar, se constató la muerte de la joven. En el sitio también trabajó personal del Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para establecer cómo se produjo el siniestro.

La fiscalía de turno dispuso la aprehensión del joven y el inicio de una causa judicial por homicidio en accidente de tránsito.

Qué está pidiendo la familia

Ahora, a días de la tragedia, la familia de Camila está pidiendo un dato clave que podría ayudar a esclarecer cómo ocurrió el siniestro y las responsabilidades. Su hermano compartió en redes sociales que buscan a un testigo que haya pasado por la zona en ese momento.

Nahuel Contreras, su hermano, detalló que buscan a la persona que vio el accidente y llamó a las autoridades. Según saben, es una mujer que circulaba en una camioneta Ford color crema.

Para la familia, ella podría ser una testigo clave para que el caso avance y haya justicia por Camila. Sostienen que la víctima circulaba correctamente y que fue el auto el que se cruzó y la chocó.

"Era una persona muy prudente al manejar, no andaba rápido, siempre fue cuidadosa, utilizaba los elementos de seguridad", relata su hermano Nahuel recordándola, "era muy miedosa, no le gustaba andar a mucha velocidad", indicó.

En caso de que algún vecino tenga información del accidente o de la testigo, pueden contactarse con la familia de Camila al 299 332 6662.