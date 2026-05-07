Una despedida atravesada por el dolor

La muerte de Camila Ailen Contreras dejó una escena imposible de explicar para su familia. Tenía apenas 20 años y su nombre comenzó a multiplicarse en redes sociales acompañado de fotos, mensajes y despedidas cargadas de dolor.

Su mamá publicó dos mensajes que reflejan el impacto devastador que provocó la tragedia.

“Hija hermosa por qué mi vida por qué si tenías toda una vida por delante. Me dejaste destruida ya no quiero seguir en esta vida sin vos no puedo”, escribió junto a una foto de la joven.

Horas después volvió a publicar otra despedida, esta vez acompañada de imágenes y un video de Camila, con un mensaje redactado por la hermana de la joven falelecida.

“Con lágrimas en los ojos me despido de vos hermana. Espero donde estes estés muy bien. Que difícil q se nos va hacer esto sin vos. Una re vida por delante tenias mi bebe 20 años recién”, expresó.

En el mismo mensaje pidió fuerzas para la familia y especialmente para la madre de la joven. “Sobre todo a mamá que esta destruida hermanita”, escribió.

El tramo donde ocurrió la tragedia

El siniestro ocurrió en uno de los sectores más transitados de Cipolletti, una vía utilizada de manera permanente por camiones y vehículos que circulan hacia el tercer puente, la Ruta 151 y los accesos a Vaca Muerta.

Pero además del tránsito incesante, el estado de la calzada aparece otra vez en el centro de la discusión.

En ese tramo, el deterioro es visible. Hay deformaciones en el asfalto provocadas por el paso constante de transporte pesado, sectores peligrosamente rotos, banquinas descalzadas y partes de la cinta asfáltica directamente faltantes.

Conductores que pasan a diario por la zona advierten desde hace tiempo sobre las condiciones del camino y las dificultades para circular, especialmente de noche o en horarios de mucho movimiento.

Una muerte que volvió a poner el foco sobre la ruta

La muerte de Camila reabrió las críticas sobre el estado de uno de los accesos más importantes de la región. Mientras la investigación avanza para determinar cómo ocurrió el hecho, la imagen de la joven y los mensajes de su familia empezaron a recorrer las redes acompañados de una pregunta que vuelve a repetirse cada vez que ocurre una tragedia en ese sector.

Camila tenía 20 años. Su hermana la despidió hablando de “toda una vida por delante”. Y en medio del dolor, la ruta donde ocurrió el choque volvió a quedar bajo la mirada de todos.