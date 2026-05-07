Un trágico accidente de tránsito se registró este miércoles por la noche en Cipolletti, donde una mujer que conducía una motocicleta murió tras protagonizar un siniestro fatal. El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Mengelle y Circunvalación, un sector de alto tránsito que ya ha sido escenario de otros incidentes viales.

La víctima, de 20 años circulaba en su motocicleta 110 CC cuando, por motivos que aún se investigan, fue impactada de frente por un vehículo, un Fiat Uno que era conducido por un joven de 30 años y transitaba por la misma vía, lo que le provocó heridas de gravedad que derivaron en su fallecimiento en el lugar.

"Según los primeros indicios y a los testimonios de personas que estaban en el lugar, el Fiat Uno habría intentado la maniobra para ingresar por calle Mengelle y eso hizo que pierda el control del vehículo", explicó a Mejor Informado el subcomisario Jorge Campos, segundo jefe de la Comisaría 32.

Cuando la ambulancia del Sistema de Emergencias (SIARME) llegó al lugar, se constató la muerte de la mujer. En el sitio también trabajó personal del Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para establecer cómo se produjo el siniestro. También intervinieron efectivos policiales y equipos de emergencia, quienes dispusieron el resguardo de la zona y el traslado del cuerpo.

Intervino la fiscalía de turno que dispuso la aprehensión del joven y el inicio de una causa judicial por homicidio en accidente de tránsito. El accidente generó conmoción en la comunidad cipoleña y reavivó el debate sobre la seguridad vial en los accesos y avenidas de la ciudad, donde la combinación de tránsito intenso y exceso de velocidad suele derivar en hechos graves. Las autoridades reiteraron la necesidad de extremar precauciones y respetar las normas de circulación para evitar nuevas tragedias.

"El conductor dijo que no vio a la motociclista, y manifestó que solo sintió el impacto", mencionó Campos.

El sector de la calzada en ese tramo presenta importantes deformaciones por el paso de vehículos de gran porte, y a eso se sumó la falta de visibilidad y la incesante lluvia.