Accidente fatal en Ruta 22: la conductora dio positivo en el test de alcoholemia y continúa internada

La prueba de alcoholemia realizada a la conductora del Volkswagen Gol que protagonizó el trágico accidente sobre la Ruta Nacional 22 dio resultado positivo, mientras la joven permanece internada en observación en un centro de salud de la región. El siniestro ocurrió el domingo por la mañana, a la altura del kilómetro 1231, y dejó como saldo una joven de 23 años fallecida y otras dos mujeres heridas.

La víctima fatal fue identificada como Mariana Escudero, de 23 años, domiciliada en el barrio Valentina Sur de Neuquén capital. La joven viajaba junto a otras dos mujeres cuando el vehículo en el que se desplazaban regresaba desde Plottier hacia Neuquén y, por causas que son materia de investigación, se despistó, impactó primero contra un árbol y luego contra un poste de alumbrado público.

El Volkswagen Gol se despistó y chocó contra un árbol y un poste de alumbrado público.

Como consecuencia del violento choque, Mariana Escudero murió en el lugar debido a las graves lesiones sufridas. En tanto, la acompañante que viajaba en el asiento delantero recibió asistencia médica y fue dada de alta durante la noche del domingo, mientras que la conductora continúa hospitalizada bajo observación.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, tanto la conductora como la otra ocupante, de entre 24 y 26 años, lograron salir del automóvil por sus propios medios tras el impacto, antes de la llegada de los equipos de emergencia que trabajaron en el lugar del hecho.

La investigación continúa para determinar las circunstancias que provocaron el siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes. El resultado positivo de la prueba de alcoholemia realizada a la conductora será uno de los elementos centrales que analizará la Justicia en el marco de la causa.