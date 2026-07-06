La víctima fatal del violento choque ocurrido el domingo por la tarde en cercanías de Guerrico fue identificada como Jairo Agustín Lavacara, un joven de 19 años oriundo de Roca. El siniestro ocurrió en la intersección de calle Namuncurá y la Ruta Nacional 22, cuando presuntamente participaba de una picada a bordo de una moto. La camioneta involucrada era conducida por un joven neuquino y la Justicia intenta establecer cómo se produjo la tragedia y las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 19 y conmocionó a quienes se encontraban en la zona. De acuerdo con la información reunida en las primeras horas de la investigación, Lavacara conducía una Honda Twister roja cuando, por motivos que todavía son materia de pericias, terminó impactando contra una Volkswagen Tiguan.

Según los primeros testimonios incorporados a la causa, el motociclista participaba de una carrera clandestina sobre una calle rural. Al mismo tiempo, la investigación también apunta a determinar de qué manera la camioneta, conducida por un joven oriundo de Neuquén, ingresó a la calzada y quedó involucrada en el choque que terminó con consecuencias devastadoras.

Como consecuencia del violentísimo impacto, el joven roquense sufrió heridas de extrema gravedad. Minutos después llegaron al lugar efectivos policiales, ambulancias y personal de emergencias, que realizaron maniobras para intentar salvarle la vida. Sin embargo, las lesiones fueron incompatibles con la vida y Jairo Agustín Lavacara falleció en el lugar.

Mientras tanto, la escena quedó completamente preservada para permitir el trabajo de los peritos. Durante varias horas, los especialistas realizaron mediciones, levantaron rastros y secuestraron distintos elementos que serán fundamentales para reconstruir la mecánica del choque.

Por estas horas, la investigación continúa bajo la órbita de la Justicia, que espera los resultados de las pericias accidentológicas y de las restantes medidas de prueba para determinar con precisión cómo ocurrió el siniestro y cuál fue la responsabilidad que le pudo haber cabido a cada una de las personas involucradas en una tragedia que volvió a poner en el centro de la escena el peligro de las presuntas picadas ilegales.