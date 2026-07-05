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Estaba atrapada

Murió una joven tras un violento accidente en Ruta 22 y otras dos mujeres fueron hospitalizadas

Ocurrió en las primeras horas de este domingo y la mujer que iba como acompañante falleció en el lugar. Investigan las causas del accidente y realizan las pericias en el sector.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Domingo, 05 de julio de 2026 a las 11:39
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El domingo comenzó con un fatal accidente donde una joven perdió la vida. Los Bomberos Voluntarios de Plottier indicaron que el hecho ocurrió en la Ruta 22, kilómetro 1231, hacia donde partieron tres móviles por el aviso de un siniestro.

En el lugar había un vehículo VW Gol con tres ocupantes mujeres que había protagonizado un aparente choque y despiste que resultó fatal.

Detallaron que, por la gravedad del accidente, en el lugar perdió la vida una joven que iba como acompañante. Las otras dos ocupantes fueron asistidas tanto por ambulancia del Hospital de Plottier como por el SIEN.

Actualmente una permanece internada en el nosocomio local y la segunda en el Hospital Castro Rendón.

En el lugar trabajó personal de Bomberos con herramientas hidráulicas para extraer a la víctima, ya que se encontraba atrapada en el auto.

Se hizo presente personal de Comisaría 46ª, Policìa de Tránsito Turística, Policia Forense y D.C. Plottier. Por el momento se investiga la mecánica del hecho a la espera de las pericias para brindar más información.

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