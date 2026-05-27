Un accidente en el Puente 83 dejó al descubierto una mochila con droga y municiones

Personal del Cuerpo de Seguridad Vial intervino este martes en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 65, a escasos metros del Puente 83, donde colisionaron una motocicleta Keller 110cc y una camioneta Volkswagen Amarok.

Producto del impacto, el conductor del rodado menor cayó sobre la calzada y debió ser asistido por personal de Protección Civil y del SIARME, siendo posteriormente trasladado al hospital local para su atención médica. La magnitud del choque generó alarma entre los automovilistas que circulaban por el sector, donde se dispuso un operativo preventivo para ordenar el tránsito.

Durante las actuaciones realizadas en el lugar, los efectivos policiales hallaron una mochila abierta que contenía un frasco con sustancia vegetal compatible con cannabis, varias municiones calibre 9 milímetros en condiciones de uso y otros elementos de interés para la investigación. El hallazgo sorprendió a los uniformados y obligó a ampliar las diligencias más allá del accidente de tránsito.

Ante esta situación, se convocó a personal del Gabinete de Criminalística, que procedió al secuestro de los elementos y a la realización de pericias técnicas. La Fiscalía de turno dispuso el inicio de un legajo preliminar por infracción al Código Penal, además de medidas judiciales para determinar la procedencia de la sustancia vegetal y de las municiones encontradas.

El caso quedó bajo investigación y se espera que las pericias definan si los elementos secuestrados estaban vinculados al conductor de la motocicleta o si fueron abandonados en el lugar por terceros. La presencia de drogas y municiones en un escenario de siniestro vial refuerza la preocupación institucional por la combinación de factores de riesgo en las rutas de la región.