La vuelta a casa en la tarde de este martes se vio complicada por un choque en la zona de Puente 83. Una motocicleta impactó de lleno a una camioneta, en una maniobra que aún se está investigando.

Según precisó a Mejor Informado Frank Rivas, jefe del Cuerpo de Seguridad Vial Cipolletti, el choque fue por alcance, cuando los dos vehículos se trasladaban por la ruta provincial 65 con sentido oeste-este. El conductor del rodado menor estuvo tendido sobre la cinta asfáltica hasta que arribaron los servicios de emergencia, y testigos afirmaron que lo vieron con muestras claras de dolor.

Desde el hospital de Cipolletti no emitieron información sobre el estado de salud del motociclista.

El conductor de la moto se llevó la peor parte

El motociclista fue trasladado al hospital Dr. Pedro Moguillansky para una evaluación más completa de las heridas producidas por la colisión. Desde la institución aún no informaron sobre su estado de salud.

Los conductores tuvieron que esperar a que finalice el operativo de emergencia.

Se formaron largas filas de vehículos en ambos sentidos, mientras duraron las tareas de efectivos de la Policía de Río Negro y trabajadores del sistema de salud. El incidente ocurrió en un punto de alta circulación de vehículos, sobre todo en hora pico, lo que complicó el tránsito entre ambas localidades.

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