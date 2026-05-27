La Justicia de Río Negro resolvió sobreseer al empresario boliviano propietario del camión que protagonizó el violento choque fatal sobre la Ruta Nacional 151 y que terminó con la vida del trabajador petrolero Gustavo Riquelme, en la zona de La Escondida, a unos 40 kilómetros al sur de Catriel. Aunque quedó desvinculado de la causa penal, el dueño del transporte continuará involucrado en una demanda civil que seguirá avanzando en Cipolletti por una de las tragedias viales más impactantes registradas en el corredor petrolero.

La decisión judicial volvió a poner el foco sobre el dramático siniestro ocurrido a fines de abril de 2023, cuando un camión Volvo con semirremolque térmico cargado con manzanas circulaba rumbo a Bolivia y terminó fuera de control sobre la Ruta 151. Según estableció la investigación, el pesado vehículo se cruzó de carril y embistió brutalmente a varios vehículos petroleros que estaban detenidos sobre la banquina.

En medio de esa escena estaba Gustavo Riquelme, un operario petrolero de 40 años que realizaba reparaciones mecánicas debajo de una casilla afectada por un desperfecto técnico. El impacto fue devastador y el trabajador murió prácticamente en el acto, en una tragedia que generó conmoción en Catriel y en todo el ambiente petrolero de la región.

Con el avance de las pericias comenzaron a surgir detalles alarmantes. Los informes técnicos incorporados al expediente determinaron que el camión presentaba severas fallas en el sistema de frenos y que además existió una maniobra imprudente por parte del conductor. Para los investigadores, esa combinación terminó desencadenando el desastre sobre una ruta marcada desde hace años por accidentes y reclamos por seguridad vial.

El chofer del transporte, identificado como Elías Villarroel Contreras, terminó reconociendo su responsabilidad durante un juicio abreviado. La Justicia lo condenó a tres años de prisión en suspenso por homicidio culposo agravado por conducción imprudente y además le impuso cinco años de inhabilitación para conducir en territorio argentino.

Sin embargo, la causa no quedó limitada únicamente al conductor. Paralelamente, la Fiscalía avanzó contra Eyber Carlos Reyes Aparicio, propietario del camión boliviano involucrado en el choque fatal. La acusación sostenía que el empresario conocía los problemas mecánicos que arrastraba el transporte y que, pese a ello, autorizó el viaje desde Tarija hasta el Alto Valle para cargar fruta y regresar hacia Bolivia.

Además, los investigadores cuestionaban que el chofer no tendría la experiencia suficiente para conducir un transporte de más de 23 toneladas durante un recorrido de aproximadamente 2.500 kilómetros. Según la hipótesis fiscal, el dueño del camión debía impedir que el vehículo continuara circulando debido a las fallas detectadas previamente en el sistema de frenos.

Pero el rumbo de la causa cambió durante una audiencia realizada en abril de este año. Allí, la querella informó que había alcanzado un acuerdo para dejar de impulsar la persecución penal contra el empresario boliviano y concentrar el reclamo en el ámbito civil. A partir de esa definición, las partes solicitaron que el camión y el semirremolque quedaran bajo disposición del Juzgado Civil 9 de Cipolletti.

Finalmente, el juez Guillermo Baquero Lazcano homologó el acuerdo y resolvió sobreseer al dueño del transporte al considerar extinguido el interés penal en la causa mediante la aplicación de un criterio de oportunidad. De esa manera, el empresario evitó afrontar un juicio penal por el choque fatal que terminó con la vida de Gustavo Riquelme sobre la Ruta 151.

De todos modos, el expediente todavía sigue abierto en el fuero civil. Allí se discutirán las responsabilidades económicas derivadas de la tragedia y las posibles indemnizaciones por una muerte que dejó profundas secuelas en el sector petrolero y que volvió a encender las alarmas sobre el estado de los camiones que atraviesan diariamente uno de los corredores más peligrosos de Río Negro.