La fiscal del caso Laura Pizzipaulo solicitó que un hombre, acusado por matar a Milton Albino Rezuc durante la última edición de la Fiesta del Asado en Zapala, sea juzgado por un tribunal de jueces. El imputado es K. F. M., y la fiscal le atribuyó el delito de homicidio simple en carácter de autor.

El pedido fue realizado durante la audiencia de control de acusación realizada el viernes en la localidad, en la que se analizó la prueba que será producida durante el debate.

Cómo fue el hecho

Según la acusación presentada por la representante del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 7 de marzo de 2026, alrededor de las 3:15, en el predio de la Fiesta del Asado, ubicado en las calles Avellaneda y Zeballos.

De acuerdo con la teoría del caso, K. F. M. llegó al lugar junto con otra persona y comenzó a golpear a un hombre y al hijo de Milton Albino Rezuc. En ese momento, Rezuc intervino para defenderlo, pero K. F. M. sacó un cuchillo de 27 centímetros y lo apuñaló en el abdomen. Debido a esa lesión, la víctima permaneció internada durante 20 días en el hospital de Zapala y murió el 27 de marzo.

Será un juicio con jueces

Durante la audiencia, la fiscal Laura Pizzipaulo sostuvo la acusación y solicitó la intervención de un tribunal de juicio, debido a que la pretensión punitiva es superior a tres años de prisión. La querella adhirió a la acusación del Ministerio Público Fiscal.

La Fiscalía ofreció los testimonios de dos médicos que intervinieron en la atención de la víctima, además del de una médica forense que realizó la autopsia. Los profesionales que participaron en la cirugía también asistieron a la víctima durante distintos momentos de los 20 días de internación.

Entre los testigos que presentó la fiscal del caso y que fueron admitidos para el juicio también se encuentra una persona que intervino en el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar. Además, se escucharán los relatos de quienes presenciaron el homicidio.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Eduardo Egea tuvo por controlada la acusación de la Fiscalía y la querella y dictó el pase a la etapa de juicio, que se desarrollará ante un tribunal integrado por tres jueces, en la fecha que disponga la Oficina Judicial.