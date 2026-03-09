Una pelea que terminó con una puñalada

Una madrugada de festejos en Zapala terminó con un hombre gravemente herido después de intentar defender a su hijo en medio de una agresión.

El hecho ocurrió el 7 de marzo alrededor de las 3.15 en el predio ubicado en Avellaneda y Zeballos, donde se realizaba el Festival del Asador. Según la investigación preliminar del Ministerio Público Fiscal, el acusado K. F. M. llegó al lugar acompañado por otro hombre y comenzó a golpear al hijo de la víctima y a un amigo.

En ese momento intervino el padre, de 55 años, para frenar la agresión.

El ataque con una cuchilla

Cuando el hombre intentó detener la pelea, el acusado sacó una cuchilla de 27 centímetros de largo y lo apuñaló en el abdomen.

La fiscal del caso Laura Pizzipaulo explicó durante la audiencia que la víctima sufrió una lesión vascular y de colon y que su estado es inestable.

Tras el ataque, personal policial que se encontraba en el predio asistió al herido y demoró al agresor. El cuchillo utilizado fue secuestrado.

La acusación: tentativa de homicidio

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra K. F. M. por el delito de homicidio en grado de tentativa en carácter de autor.

La acusación fue presentada por la fiscal Pizzipaulo junto a la asistente letrada Margarita Ferreyra durante una audiencia realizada el sábado por la noche.

El juez de garantías Eduardo Egea dio por formulados los cargos y fijó un plazo de dos meses para completar la investigación.

Prisión domiciliaria por falta de lugar en las cárceles

Como medida cautelar, la fiscalía solicitó que el acusado permanezca detenido durante un mes.

Sin embargo, la detención no se cumplirá en una unidad carcelaria. La medida dispuesta fue prisión domiciliaria por 30 días debido a la falta de cupo en las unidades de detención de la zona.

Además, el juez ordenó que la Policía realice rondines sorpresivos en el domicilio del acusado mientras avanza la investigación.

El Festival del Asador, tranqui: secuestraron un arma y droga

Mientras se desarrollaba el Campeonato Nacional e Internacional de Asadores a la Estaca, otro procedimiento policial encendió alertas en las inmediaciones del predio donde se realizaba el evento.

Fue el viernes por la noche, pasadas las 22.30, cuando efectivos que realizaban tareas de seguridad junto a inspectores municipales detectaron a dos motocicletas cuyos conductores realizaban maniobras peligrosas en la zona de calle Roca y avenida San Martín, cerca del predio de Radio Municipal.

Cuando intentaron identificarlos, uno de los motociclistas escapó del lugar y abandonó el rodado. Al revisar la motocicleta, los efectivos detectaron irregularidades en la documentación y la retuvieron con intervención de la División Tránsito de Zapala.

El acompañante del conductor que huyó permaneció en el lugar y fue identificado. Durante un palpado preventivo, los policías encontraron que llevaba un arma de fuego calibre .380 con cargador y municiones, además de varias dosis de una sustancia compatible con cannabis. Tras la intervención de personal de Antinarcóticos, secuestraron los estupefacientes, el arma y las municiones, que quedaron a disposición de la Justicia.