El exsecretario de Servicios, Redes y Espacios Verdes, Eduardo Argentino Zenteno, fue acusado por desviar fondos públicos mediante un sistema de contravales en compras de combustible. La fiscalía sostiene que actuó de manera reiterada entre marzo y octubre de 2025, generando un perjuicio millonario al municipio.

El Ministerio Público Fiscal avanzó con una nueva imputación contra el exfuncionario municipal de Andacollo, al atribuirle un esquema sistemático de apropiación indebida de recursos públicos a través de operaciones de adquisición de combustible.

De acuerdo con la formulación de cargos presentada por el fiscal Víctor Salgado, el mecanismo consistía en solicitar grandes volúmenes de combustible para el parque automotor municipal aun cuando los tanques ya contaban con stock suficiente. Esa diferencia —que no era efectivamente cargada— quedaba registrada en contravales emitidos por la estación de servicio. Según la acusación, esos comprobantes eran retirados por Zenteno, quien omitía su rendición administrativa y se apropiaba de los fondos correspondientes.

La fiscalía encuadró estos hechos como peculado en modalidad continuada, al considerar que el imputado, en su rol de funcionario público, tenía la custodia de los bienes y recursos y vulneró el deber de fidelidad inherente a su cargo.

El fiscal del caso Víctor Salgado formuló cargos contra Eduardo Argentino Zenteno.

La acusación detalla seis episodios concretos ocurridos entre marzo y octubre de 2025, en los que se habrían generado remanentes económicos significativos:

31 de marzo: $1.000.000 no rendidos sobre una compra de 2.795 litros.

6 de mayo: $230.000 sobre 2.831 litros de diésel.

3 de junio: $2.688.000 sobre 2.785 litros de diésel.

28 de julio: $262.000 sobre 2.995 litros de nafta y diésel.

26 de agosto: $980.900 sobre 2.490 litros.

27 de octubre: $529.400 sobre 2.445 litros de diésel.

El perjuicio total al erario municipal fue estimado en $5.690.300.

Durante la audiencia, la querella en representación de la Municipalidad de Andacollo adhirió a la imputación. Tras escuchar a las partes, la jueza Leticia Lorenzo tuvo por formulados los cargos en los términos expuestos por la fiscalía y fijó el plazo de investigación hasta el 27 de junio, en consonancia con la causa principal en trámite.

Embargo

En cuanto a las medidas cautelares, el fiscal solicitó un embargo del 10% de los haberes del imputado para garantizar una eventual reparación económica. Sin embargo, la magistrada rechazó el pedido. La fiscalía adelantó que requerirá la revisión de esa decisión ante un tribunal colegiado.

Este nuevo proceso se suma a una causa previa en la que Zenteno ya había sido imputado, junto al director de Redes Carlos Daniel Leiva y dos proveedores, por integrar una asociación ilícita destinada a defraudar al Estado municipal.

Según esa investigación, los acusados habrían ejecutado múltiples maniobras, entre ellas la certificación de horas de maquinaria vial nunca realizadas, el uso indebido de bienes y personal municipal, y la apropiación de materiales de la comuna. El perjuicio estimado en ese expediente asciende a unos $128 millones.

En ese contexto, sobre los imputados ya pesan embargos por $130 millones, fijados para cubrir el monto de las presuntas estafas al municipio.