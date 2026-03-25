Andacollo tendrá un nuevo espacio comunitario y deportivo para 400 personas

El Gobierno de Neuquén avanza con la construcción del Espacio Comunitario y Deportivo II en Andacollo, una obra estratégica para la región Alto Neuquén que ya alcanza el 34% de ejecución y cuenta con una inversión de $4.854 millones. Se prevé su finalización para septiembre de 2026.



Con una superficie total de 1.332 metros cuadrados y capacidad para 400 personas, el espacio está diseñado para albergar tanto actividades deportivas de competencia como eventos culturales y encuentros comunitarios. Su desarrollo contempla criterios clave como la orientación solar, la protección frente a los fuertes vientos característicos de la zona y el desnivel natural del terreno.



Desde la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Infraestructura, informaron que actualmente se encuentra en la etapa final el montaje de la estructura metálica del edificio. Además, se avanza con el replanteo de las tareas exteriores, que incluyen veredas perimetrales y pérgolas. Como próxima etapa, se prevé el inicio del muro de cerramiento lateral con mampostería de hormigón.



El nuevo edificio se emplaza en el sector norte del ejido urbano, con acceso desde la Ruta 43, en la intersección de las calles Los Andes y Butalón, dentro de una manzana institucional que se encuentra en proceso de consolidación y que ya cuenta con equipamientos deportivos existentes.



Desde el punto de vista arquitectónico, el edificio contará en planta baja con un hall de acceso, un salón de usos múltiples, un salón flexible, cocina, sanitarios -incluyendo uno adaptado para personas con discapacidad-, sala de máquinas y espacios semicubiertos. En la planta alta se ubicarán la administración y la sala de tanques, mientras que el entrepiso estará destinado a instalaciones técnicas.



El proyecto también incluye amplios espacios exteriores como portal de acceso, playón, estacionamiento, sectores de rampas y escaleras, áreas parquizadas, juegos, mástil y pérgolas, integrándose de manera estratégica con el entorno y los equipamientos existentes.



La obra representa una inversión clave para potenciar el desarrollo social, deportivo y cultural de Andacollo, generando un espacio moderno, accesible y adaptado a las necesidades de la comunidad.



