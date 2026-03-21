Una audiencia clave para avanzar en una investigación contra un exfuncionario de Andacollo no pudo realizarse en Chos Malal y deberá esperar. La instancia fue suspendida a último momento y se reprogramó para los próximos días.

El encuentro estaba previsto para este viernes al mediodía, pero la defensa del exsecretario municipal Eduardo Argentino Zenteno pidió más tiempo para analizar la información reunida en su contra. La solicitud fue aceptada por la jueza de garantías Vanessa Macedo Font, quien resolvió postergar la audiencia.

El caso gira en torno a una nueva línea de investigación que apunta al presunto uso irregular de fondos públicos vinculados a la compra de combustible. Sin embargo, ese planteo no llegó a exponerse porque la audiencia no se concretó.

La defensa pidió más tiempo para revisar la información

El abogado del exfuncionario sostuvo que había sido notificado con poco margen y que no contaba con el tiempo necesario para evaluar los elementos reunidos y preparar una respuesta adecuada.

Ese planteo fue clave para la decisión judicial. “El tiempo en que se fijó la audiencia no fue prudente ni razonable”, explicó la jueza Vanessa Macedo Font, titular del Juzgado de Garantías de Chos Malal. En la misma línea, remarcó que debía garantizar condiciones equitativas para ambas partes.

Además, señaló que avanzar en esas condiciones podía afectar la posibilidad de defensa. “Debo resguardar el debido proceso y la igualdad de herramientas para que puedan litigar”, sostuvo.

La fiscalía buscaba avanzar con una nueva acusación

Desde el Ministerio Público Fiscal insistieron en que la audiencia debía realizarse según lo previsto. El fiscal jefe Fernando Fuentes argumentó que ese tipo de instancia justamente permite informar a la persona investigada sobre los hechos y la evidencia reunida. “Nos vamos a oponer”, planteó Fuentes durante la audiencia frustrada. También explicó que existen herramientas dentro del proceso para analizar los planteos sin necesidad de suspender todo.

El funcionario intervino junto al fiscal del caso Víctor Salgado, quienes no pudieron avanzar con la exposición ni solicitar medidas vinculadas al caso. El exfuncionario ya había sido señalado en otra causa iniciada meses atrás, donde se investiga su participación en maniobras que habrían generado un fuerte perjuicio económico a la Municipalidad de Andacollo.

Ahora, con esta nueva investigación en curso, la expectativa estaba puesta en que se diera el primer paso formal en tribunales, algo que finalmente no ocurrió. La audiencia fue reprogramada para el miércoles 25 de marzo a las 11. Allí se espera que las partes puedan avanzar y que se definan los próximos pasos de una causa que sigue sumando capítulos en el norte neuquino.