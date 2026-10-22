Un reclamo por un pantalón roto terminó en una golpiza que ahora está bajo investigación judicial en General Roca. El psiquiatra Juan Pablo Kotlar fue acusado por lesiones leves por atacar a trompadas y patadas a un hombre que jugaba a la pelota con sus nietos en una plaza. Según la Fiscalía, la víctima quedó inconsciente tras recibir un golpe en la cabeza y después fue agredida cuando intentaba recuperarse. La querella adelantó que buscará agravar la calificación penal por la forma en que se habría desarrollado el ataque.

Cómo ocurrió el ataque del psiquiatra

El episodio ocurrió el 29 de mayo, alrededor de las 20:20, en la esquina de Alsina y La Pampa. De acuerdo con la reconstrucción presentada durante la audiencia de formulación de cargos, la víctima estaba jugando a la pelota con sus nietos y otros familiares cuando Kotlar se acercó a reclamarle por su perro, un Border Collie, al que responsabilizaba por haberlo molestado y roto su pantalón. Lo que habría comenzado como una discusión por el animal terminó con una denuncia por lesiones y una causa penal que todavía tiene varios capítulos por delante.

Según la acusación, el hombre intentó resolver el problema hablando con el médico y ambos se desplazaron hacia la esquina. Sin embargo, en lugar de terminar la discusión, la situación habría escalado de manera violenta. La Fiscalía sostiene que Kotlar se dio vuelta y le pegó una trompada en la cabeza. El impacto hizo que la víctima cayera inconsciente contra el cordón de la vereda, en plena vía pública.

Pero la secuencia más delicada ocurrió después de esa primera agresión. De acuerdo con la reconstrucción fiscal, cuando el hombre comenzó a reaccionar y trataba de reincorporarse, todavía desorientado, recibió nuevos golpes de puño y patadas en la cara y la cabeza. La querella sostuvo que las cámaras de seguridad de un comercio cercano registraron la agresión y que en las imágenes se observa cómo el ataque continuó mientras la víctima estaba en el suelo. Tras el episodio, el acusado se habría dirigido a las mesas de un local cercano y habría continuado con los reproches.

Con qué elementos cuenta la causa

La causa cuenta con varios elementos de prueba como registros de cámaras de seguridad, fotografías de las lesiones, testimonios y documentación médica. El Cuerpo Médico Forense constató escoriaciones y cicatrices en el rostro del denunciante, entre ellas una de 2,3 centímetros en el arco superciliar izquierdo y otra de 1,5 centímetros en el párpado derecho, además de lesiones en la mucosa del labio superior. Otra de las publicaciones sobre el caso informó una incapacidad médico-legal del 17,20%.

Con esos elementos, la jueza de Garantías María Gadano tuvo por formulados los cargos contra Kotlar por lesiones leves. Sin embargo, la querella no se conforma con esa calificación y anticipó que intentará agravar la acusación, al poner el foco en la continuidad de los golpes cuando el hombre estaba caído. Los abogados también solicitaron un plazo de cuatro meses para avanzar con nuevas medidas, entre ellas entrevistar a seis vecinos de la zona. Pese a su condición de profesional y ejercer la psiquiatría, el acusado fue asistido por la defensa oficial, a cargo de Bruno Scala, pidió reducir ese período a dos meses, aunque no objetó la descripción de los hechos expuesta durante la audiencia.

Finalmente, la magistrada dispuso que Kotlar no pueda mantener contacto con el denunciante, ni de manera directa ni a través de terceros, y le impuso una restricción de acercamiento de al menos 50 metros respecto de la víctima, su domicilio y su lugar de trabajo. Las medidas estarán vigentes hasta el 30 de diciembre, fecha fijada como vencimiento del plazo de investigación. Por ahora, el psiquiatra continúa imputado y no existe una condena: la Justicia deberá determinar qué ocurrió aquella noche en la plaza y si las pruebas reunidas permiten sostener una acusación más grave.