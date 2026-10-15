La historia que comenzó con un conflicto entre vecinos por una pelea entre perros en General Roca terminó convertida en una batalla judicial con tres demandas civiles, indemnizaciones millonarias y un saldo económico que golpea a Fernando Rodríguez, exparticipante de Cuestión de Peso. La Justicia lo condenó hace algunas semanas a pagar 10 millones de pesos a su vecina por la difusión de sus datos personales y ahora se conoció que deberá abonar 4 millones más a su esposo por hostigamiento y difusión de datos en redes. Sin embargo, el excéntrico periodista también obtuvo una sentencia favorable por la muerte de Tauro, su American Bully, por la que deberá recibir 3,2 millones de pesos de su vecino.

El resultado es tan particular como el conflicto que lo originó: Rodríguez tiene a su favor una indemnización por la muerte de su perro, pero las otras dos causas judiciales lo obligan a desembolsar una suma considerablemente mayor. En términos nominales, deberá pagar $14 millones y recibirá $3,2 millones. La diferencia entre ambos montos es de $10,8 millones, sin contar intereses, costas judiciales ni las particularidades procesales de cada sentencia.

Un escopetazo, dos perros muertos y una pelea que no terminó

Para entender cómo se llegó a esta situación hay que volver al origen del enfrentamiento vecinal. Tauro, un ejemplar de raza American Bully, murió después de recibir un disparo de escopeta en la cabeza. El episodio ocurrió el perro de Rodríguez ingresó a la propiedad de sus vecinos y atacó sin piedad a Argos, el perro del matrimonio.

La tragedia no terminó con la muerte de Tauro. Argos también murió durante el episodio, lo que dejó a las dos familias atravesadas por la pérdida de sus animales. De un lado, Rodríguez reclamó por la muerte de su perro; del otro, el matrimonio quedó involucrado en una disputa que, con el correr del tiempo, sumó acusaciones, publicaciones en redes y nuevas presentaciones judiciales.

En la primera causa, Rodríguez llevó a sus vecinos a la Justicia para reclamar una reparación por la muerte de Tauro. La sentencia civil se conoció esta semana. La jueza Civil Agustina Naffa, distribuyó la responsabilidad en partes iguales: consideró que el dueño del American Bully debía haber impedido que sus perros ingresaran a una propiedad ajena, pero también entendió que el uso de una escopeta había sido desproporcionado frente a la situación planteada.

El periodista fue condenado en dos procesos y en el restante, su vecino tendrá que pagarle 3,2 millones por matar a Tauro

Por ese expediente, la Justicia reconoció una indemnización de $3,2 millones para Rodríguez. El fallo no convirtió al dueño del perro en el único responsable del episodio ni dejó al vecino sin obligaciones. La resolución contempló las conductas de ambos y repartió las consecuencias civiles del conflicto.

La exposición pública le costó otros $10 millones

Sin embargo, la historia judicial de Rodríguez no terminó con la indemnización por Tauro. Después del episodio, el caso tomó estado público y el ex participante de Cuestión de Peso difundió información sobre sus vecinos. La mujer sostuvo que esas publicaciones permitieron identificarla y localizar su vivienda, por lo que inició una demanda contra él.

El excentrico periodista participó hace más de una década en el reality Cuestión de Peso

La Justicia le dio la razón y condenó hace algunas semanas a Rodríguez a pagarle $10 millones. El planteo se centró en la vulneración de derechos vinculados con la intimidad, la privacidad y el honor. La controversia dejó así una consecuencia adicional: la difusión pública de un conflicto vecinal puede generar responsabilidades civiles cuando afecta derechos de terceros.

La condena tiene una particularidad que cambia la lectura de todo el caso. Rodríguez había recurrido a los tribunales para reclamar por la muerte de Tauro, pero las acciones posteriores de difusión pública terminaron colocándolo en el lugar de demandado, con una obligación de pago que supera ampliamente el monto que recibirá por la muerte de su perro.

El esposo también lo demandó por hostigamiento

A la demanda de la mujer se sumó otra causa promovida por su esposo de manera separada, el vecino que reconoció haber efectuado un disparo ante el ataque de Tauro a Argos, pero aseguró que no mató al perro del vecino. Como su esposa, denunció haber sido víctima de hostigamiento por parte de Rodríguez y también obtuvo una sentencia favorable, según los datos de las resoluciones del caso.

En este expediente, la condena contra el ex participante de Cuestión de Peso asciende a $4 millones. De esta manera, las dos demandas impulsadas por el matrimonio suman $14 millones, una cifra que deja a Rodríguez con una obligación económica superior a la indemnización que obtuvo por la muerte de su American Bully.

Son tres causas civiles distintas, con reclamos, fundamentos y daños diferentes. La primera abordó la muerte de Tauro y la responsabilidad compartida de los vecinos; las otras dos se enfocaron en las consecuencias que tuvieron la exposición pública y el hostigamiento denunciado.

La cuenta final de una guerra vecinal

Las cifras permiten dimensionar el resultado económico de una disputa que comenzó con dos perros muertos y terminó multiplicándose en los tribunales. Rodríguez deberá pagar $10 millones a la mujer y $4 millones a su esposo, mientras que el matrimonio deberá afrontar la indemnización de $3,2 millones reconocida por la muerte de Tauro.

La diferencia nominal es de $10,8 millones en contra del ex participante del reality. De todos modos, ese cálculo no equivale necesariamente al saldo definitivo entre las partes: para establecerlo habría que considerar los intereses, las costas, los pagos que se realicen y el estado procesal de cada resolución. Además, los fallos no están firmes y pueden ofrecer una nueva disputa en la Cámara Civil.

La historia también tiene un elemento que no puede quedar afuera: Argos, el perro del vecino, murió durante el mismo episodio que terminó con la vida de Tauro. Esa pérdida forma parte del origen del conflicto, aunque las tres condenas civiles mencionadas responden a reclamos específicos y no deben confundirse entre sí.

Un conflicto entre vecinos, una pelea que comenzó entre animales terminó convirtiéndose en una larga guerra judicial, con consecuencias económicas para ambas partes.