Una adolescente de 16 años murió tras un brutal choque entre dos motos y un Volkswagen Bora en pleno centro de General Roca. El siniestro ocurrió durante la madrugada de este jueves y dejó también a dos chicos de 17 años con heridas de gravedad.

El impacto se produjo en la intersección de avenida Roca y Alsina. Según las primeras informaciones, las dos motocicletas circulaban en sentido sur-norte cuando colisionaron contra el auto, que cruzaba por Alsina en dirección oeste-este. El vehículo era conducido por un hombre de 37 años.

La violencia del choque fue tal que los tres jóvenes que viajaban en las motos salieron despedidos de los rodados. La escena obligó a desplegar un importante operativo de emergencia en una de las esquinas céntricas de la ciudad.

El servicio de emergencias SIARME acudió con tres ambulancias y trasladó a los heridos al hospital local en código rojo, debido a la gravedad de sus lesiones.

En el centro de salud, dos de los jóvenes ingresaron a la unidad de terapia intensiva. La víctima debió ser intervenida quirúrgicamente por lesiones que comprometían órganos internos y permanecía en estado crítico. Pese a la atención médica, la adolescente falleció. El tercer accidentado estaba estable, aunque presentaba múltiples fracturas.

En tanto, el conductor del Volkswagen Bora, de 37 años, fue sometido a un test de alcoholemia que dio resultado negativo. Las circunstancias del choque son materia de investigación.