Un hombre fue acusado este viernes por el femicidio de su abuela, Florencia Ferreyra, de 92 años, ocurrido en el barrio 432 Viviendas. La Fiscalía sostiene que la atacó en su habitación, la mató y escapó con dinero, joyas y otros elementos de la vivienda. El juez de Garantías Juan Pedro Puntel ordenó que permanezca detenido con prisión preventiva por un año.

La acusación fue formulada por la fiscal Eugenia Vallejos, su adjunta Yesica Montenegro y el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna. El delito atribuido es homicidio triplemente agravado por el vínculo, por haber sido cometido para asegurar otro delito (criminis causa) y por femicidio.

El ataque a la mujer de 92 años en el barrio 432 Viviendas

Según la reconstrucción de la Fiscalía, el hecho ocurrió entre las 22 del viernes 20 de noviembre y las 4 del sábado 21, en el departamento donde la víctima y su nieto convivían. El sospechoso habría aprovechado que su padre estaba de viaje y la situación de vulnerabilidad de la mujer, que tenía movilidad reducida, para ingresar a su habitación con fines de robo.

De acuerdo con la acusación, la golpeó cuando intentó defenderse y le provocó múltiples fracturas. La mujer habría alcanzado a rasguñar a su agresor antes de que la sofocara hasta causarle la muerte. Después del ataque, el hombre escapó con dinero en efectivo, varias joyas, un teléfono celular y documentación personal de un familiar.

Para sostener la imputación, la Fiscalía presentó el informe médico forense, el acta del procedimiento policial, pericias del Gabinete de Criminalística y relevamientos del Cuerpo de Investigación Judicial. También incorporó una decena de testimonios de vecinos y familiares que ubicaron al acusado en la escena.

La defensa cuestionó la acusación y pidió otra medida

Durante la audiencia, el defensor oficial Horacio Briges Doyhenard cuestionó la formulación de cargos. Sostuvo que la Fiscalía no había considerado la condición física de su asistido, quien tiene una discapacidad, y pidió descartar los agravantes de femicidio y criminis causa.

También rechazó la prisión preventiva por considerar que no estaban acreditados los riesgos procesales. Como alternativa propuso un dispositivo electrónico de monitoreo satelital, presentaciones ante la Oficina Judicial día por medio y restricciones de acercamiento y contacto con los testigos.

Sin embargo, el juez Puntel hizo lugar al planteo de la Fiscalía. Tuvo por formulados los cargos, habilitó la etapa penal preparatoria por cuatro meses y ordenó la prisión preventiva del acusado por un año.