La investigación por el brutal asesinato de Florencia Ferreyra de Bongiovanni tendrá este viernes uno de sus momentos más importantes. Esta previsto que dede las 14, en las salas de audiencias del edificio de la Justicia Penal de Cipolletti, el Ministerio Público Fiscal formulará cargos contra Damián Bongiovanni, el nieto de la mujer de 92 años que fue asesinada en su departamento del complejo de las 432 Viviendas.

La audiencia permitirá conocer qué conducta le atribuye la Fiscalía, qué elementos reunió durante los últimos días y, sobre todo, bajo qué figura penal pretende avanzar. No es un dato menor: la causa se inició como femicidio, una calificación que contempla prisión perpetua como única pena. Sin embargo, hasta ahora no trascendió si los fiscales sostendrán esa figura o si modificarán el encuadre legal al presentar la acusación.

Florencia fue encontrada sin vida el 21 de noviembre en el departamento que compartía con su nieto. La autopsia confirmó que murió como consecuencia de una brutal golpiza. La escena presentaba signos de violencia y desorden, y las primeras actuaciones policiales terminaron con la detención de dos hombres que estaban en el lugar.

Uno de ellos era Bongiovanni. El otro, Ángel Emilio Castillo, de 39 años, amigo del nieto. Ambos quedaron detenidos mientras la Fiscalía avanzaba con distintas medidas para reconstruir lo ocurrido y determinar qué responsabilidad pudo haber tenido cada uno. En una primera instancia, el Ministerio Público había solicitado una prórroga de las detenciones para completar las pruebas antes de avanzar con la formulación de cargos.

Durante estos días, los investigadores trabajaron sobre distintas líneas. Entre las medidas pendientes figuraban el análisis de cámaras de seguridad, el cotejo de los elementos secuestrados durante un allanamiento, la identificación de posibles testigos y el estudio de antenas de telefonía celular. El objetivo era reconstruir movimientos, ubicaciones y contactos, además de establecer quiénes estuvieron con Florencia durante sus últimas horas de vida.

Ahora, con la audiencia fijada para las 14, la investigación deberá mostrar qué pudo reunir la Fiscalía y cuál es la hipótesis que considera respaldada por las pruebas. También será una instancia para conocer si la acusación se limita a Bongiovanni o si la situación de Castillo tendrá alguna definición dentro del proceso.

La víctima fue encontrada muerta en el interior del departamento que compartía con su nieto. Estaba tirada al lado de la cama, tapada con sábanas y ropa. La autopsia confirmó que tenía una importante cantidad de golpes en la cabeza y el cuerpo. Los forenses confirmaron que tenía signos de criminalidad.