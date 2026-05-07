Tres trabajadores de la Municipalidad de Chos Malal fueron llevados a la Justicia para que respondan por daños que causaron durante una protesta en la Secretaría de Economía y Recursos Públicos. En una audiencia realizada este jueves 7 de mayo, dos mujeres y un hombre fueron imputados por daño agravado.

Según la acusación realizada por los fiscales del caso Natalia Rivera y Víctor Salgado, el hecho fue cometido el 15 de abril de este año entre las 5 y las 9 de la mañana, en el marco de un reclamo llevado adelante por integrantes del gremio SOYEM frente al palacio municipal.

Los acusados prendieron fuego neumáticos y los acercaron al edificio

La teoría del Ministerio Público Fiscal (MPF) indica que uno de los tres imputados colocó un neumático sobre un recipiente metálico tipo tacho, junto con papeles, cartones y otros elementos combustibles, iniciando un foco ígneo frente a uno de los ingresos del municipio. Allí permaneció mientras las cubiertas comenzaban a arder. Hubo llamas de importante intensidad y abundante humo negro.

Otra de las trabajadoras municipales que se encontraba en la protesta agregó otra cubierta al recipiente en combustión y pateó el recipiente para que se acerque a la puerta de ingreso del sector de Rentas y Recaudaciones, en una acción que consideraron deliberada.

El restante acusado le indicó que aproximara aún más el recipiente hacia la puerta de acceso y él mismo volvió a patear el tacho metálico en dirección al edificio.

Qué consecuencias tuvo la quema de neumáticos

Los fiscales indicaron que luego de esta acción “se generaron llamas de gran intensidad, abundante humo negro y residuos de hollín que impactaron sobre la fachada principal del edificio”, provocando daños sobre un bien de uso público. “El humo, el calor y el fuego ocasionaron manchas de hollín sobre el frente del inmueble, afectando un cartel institucional y las letras corpóreas emplazadas en la parte exterior”, explicaron.

Además, se puntualizó que el fuego y el humo alcanzaron sectores superiores de la estructura, ocasionando daños en una ampliación en construcción ubicada en el primer piso, donde se constató lana de vidrio quemada y restos de hollín. Estas acciones pusieron en riesgo la integridad física del personal que ingresó al municipio a las 07:45, aproximadamente.

El delito que se les atribuyó fue daño agravado

La jueza de garantías que dirigió la audiencia, Bibiana Ojeda, avaló la formulación de cargos y fijó el plazo de investigación en un mes. Como medida cautelar, la magistrada fijó la prohibición de acercamiento de las personas acusadas en un radio de 100 metros al lugar de los hechos y a los empleados y empleadas de las áreas afectadas. Esta medida tendrá vigencia, inicialmente, hasta el 16 de mayo, para que el MPF concluya con las diligencias pendientes en la investigación.