La causa por el atropello que dejó con secuelas irreversibles a Catalina, la nena de 9 años embestida por un móvil policial en Plottier, tuvo este miércoles un avance clave en la Justicia neuquina. La agente Camila Rocío Speranza reconoció su responsabilidad y fue condenada mediante un acuerdo avalado por la fiscalía, la querella y el juez de garantías.

La resolución cerró uno de los casos que más conmoción generó en la región durante los últimos meses y volvió a poner bajo la lupa la conducción de vehículos oficiales en situaciones de circulación urbana.

La agente admitió su responsabilidad

El acuerdo fue presentado por el fiscal Andrés Azar junto al asistente letrado Maximiliano Jávega y la funcionaria Cynthia Tobares. También contó con el aval del abogado que representa a la familia de la víctima.

Speranza aceptó la acusación y recibió una pena de 2 años y 7 meses de prisión de ejecución condicional. Además, quedó inhabilitada por cuatro años para conducir cualquier vehículo con motor y deberá cumplir reglas de conducta y presentaciones periódicas ante población judicializada.

Luego de escuchar a todas las partes, el juez Juan Manuel Kees homologó el procedimiento abreviado.

La definición judicial permitió evitar un juicio extenso y dejó firme la responsabilidad de la conductora en el hecho ocurrido en noviembre de 2025.

Cómo fue el atropello que cambió todo

Según la acusación fiscal, el episodio ocurrió el 19 de noviembre de 2025 cerca de las 19 en una intersección de Plottier.

La investigación determinó que la agente conducía una Volkswagen Amarok identificada como móvil policial JP 1521, perteneciente a la Comisaría 46 de Los Álamos, a una velocidad mínima estimada en 72,82 kilómetros por hora y sin sirenas ni balizas encendidas.

En esas circunstancias, perdió el control del vehículo al frenar de manera imprudente sobre la intersección y terminó embistiendo a dos niñas que circulaban en bicicleta.

Una de ellas logró arrojarse antes del impacto. Catalina no pudo evitar el choque.

Las secuelas que siguen hasta hoy

Tras el atropello, la niña fue trasladada primero al hospital de Plottier y luego derivada de urgencia al hospital Castro Rendón con un cuadro gravísimo.

Los médicos constataron politraumatismos severos, compromiso neurológico, respiratorio y ortopédico, además de un shock hemorrágico.

Tiempo después fue derivada a la clínica Fleni, en Buenos Aires, donde continúa con tratamiento de rehabilitación.

La fiscalía calificó la conducta como lesiones gravísimas culposas agravadas por conducción imprudente, antirreglamentaria y exceso de velocidad.

La resolución judicial dejó establecida la responsabilidad penal de la agente y marcó el cierre de una etapa clave en una causa que tuvo fuerte impacto social en Neuquén y Plottier.