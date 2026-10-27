En una audiencia de procedimiento abreviado realizada hoy, la fiscal del caso Lorena Juárez y el asistente letrado Maximiliano Jávega presentaron un acuerdo mediante el cual Cristian Agustín Martínez fue condenado a 5 años y 4 meses de prisión de cumplimiento efectivo por haber intentado asesinar a disparos a tres jóvenes en el barrio Independencia de la ciudad de Neuquén.

Se trató de un acuerdo entre representantes del Ministerio Público y la defensa técnica del imputado, que contó con la conformidad de las tres víctimas.

Juárez y Jávega solicitaron que se declare la responsabilidad penal de Martínez por tres hechos de homicidio en grado de tentativa.

Además, la fiscalía pidió la renuncia a los plazos de impugnación para disponer la detención inmediata del condenado y dar inicio al cumplimiento de la pena.

Qué definió la jueza

La jueza de garantías Carina Álvarez, que estuvo a cargo de la audiencia avaló el acuerdo presentado por las partes, declaró la responsabilidad penal de Martínez, le impuso la pena requerida de 5 años y 4 meses de prisión de cumplimiento efectivo y dejó firme la condena de manera inmediata ante la renuncia a los plazos procesales.

De esta manera, Cristian Agustín Martínez fue condenado como autor penalmente responsable por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, tres hechos en concurso real.

Cómo fue el intento de homicidio

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el hecho fue cometido el 5 de junio de 2025, entre la 1:10 y las 3:30 de la madrugada, en la vereda de una vivienda ubicada en el barrio Independencia de Neuquén.

Martínez circulaba como acompañante en una motocicleta conducida por otra persona cuando, al llegar al lugar donde se encontraba reunido un grupo de jóvenes, descendió.

Allí, efectuó alrededor de 10 disparos con un arma de fuego calibre 9 milímetros dirigida al cuerpo de las víctimas y se fugó.

Como consecuencia del ataque, una de las víctimas sufrió impactos en la cabeza que le provocaron una fractura del cráneo, la pérdida permanente de la visión de un ojo y riesgo de vida que requirió su internación en terapia intensiva.

Los otros dos jóvenes resultaron con heridas de bala en el muslo y en el antebrazo, respectivamente.

La investigación de la fiscalía y la policía de la provincia determinaron que el ataque estuvo motivado en conflictos previos entre el agresor y una de las víctimas.