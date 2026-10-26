En el barrio 130 Viviendas de Centenario, un hombre habría disparado contra el paredón de una casa de la calle Alfonsina Storni durante la noche del domingo. Según los primeros datos, el atacante se movilizaba en una motocicleta y efectuó al menos siete disparos. No se registraron personas heridas.

Efectivos de la Comisaría 52 de Centenario acudieron al lugar tras recibir el aviso de vecinos. Durante el procedimiento, encontraron 15 vainas servidas sobre la calle y dieron intervención al personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes.

Uno de los hombres que estaba frente a la vivienda manifestó que mantenía problemas de vieja data con otra persona, con quien habría tenido un conflicto horas antes del ataque. Los propietarios del domicilio se negaron a radicar una denuncia, por lo que no se informó sobre una presentación formal de su parte.

Disparos contra una vivienda en Centenario

El episodio ocurrió en el sector del barranco del barrio 130 Viviendas, sobre la calle Alfonsina Storni. Según los primeros relevamientos, dos hombres se encontraban en la vereda cuando un sujeto que circulaba en una motocicleta habría efectuado los disparos contra el paredón externo de la propiedad.

La situación fue advertida por vecinos, que alertaron a la Policía. Cuando llegaron los efectivos de la Comisaría 52, constataron lo sucedido y comenzaron con las primeras actuaciones.

No hubo personas heridas, de acuerdo con la información relevada en el lugar.

Criminalística intervino por las vainas encontradas

Durante las tareas iniciales, los efectivos observaron 15 vainas servidas distribuidas sobre la calle Storni. El hallazgo motivó la intervención de personal de Criminalística, encargado de continuar con las diligencias y analizar los elementos recogidos en la escena.

La cantidad de vainas halladas deberá ser considerada en el marco de las pericias. Con la información disponible, no es posible precisar el arma utilizada ni establecer si todos los elementos encontrados corresponden a una misma secuencia de disparos.

Un conflicto previo y la negativa a denunciar

Uno de los hombres presentes manifestó que mantenía problemas de vieja data con otra persona. Según el relato inicial, ambos habrían tenido un conflicto algunas horas antes del ataque.

Ese antecedente constituye un dato relevante para reconstruir lo ocurrido, aunque no confirma por sí mismo el motivo de los disparos ni la identidad del presunto atacante.

Otro aspecto del procedimiento fue la negativa de los propietarios de la vivienda a realizar una denuncia, pese a que los efectivos les indicaron que podían hacerlo. Minutos después, los moradores volvieron a salir del domicilio y se mostraron reacios ante el personal policial, según la información del caso.

La falta de una denuncia de los propietarios no permite concluir, por sí sola, que no puedan existir actuaciones policiales o judiciales de oficio.

El antecedente de otros episodios en el barrio

El ataque se produjo en un contexto en el que otros hechos con armas de fuego también fueron reportados en Centenario. Sin embargo, no hay información suficiente para afirmar que los episodios estén relacionados entre sí.

El 24 de septiembre de 2026, por ejemplo, se registraron dos episodios con disparos en el sector de las Peatonales, con daños en un vehículo estacionado. Vecinos también reportaron gritos y personas que corrían hacia las 130 Viviendas.

En octubre de 2025, otro ataque contra una vivienda del barrio 130 Viviendas terminó con dos jóvenes demorados y el secuestro de un arma de fuego. Se trató de un caso diferente.