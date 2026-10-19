A partir de la acusación de la fiscal del caso, Lorena Juárez, Luis Conrado Gruich fue condenado a 5 años y 4 meses de prisión efectiva por haber colaborado en un ataque a tiros en el que murió un joven y otros dos hombres resultaron heridos.

El hecho ocurrió en enero de 2021 en el barrio Valentina Sur de Neuquén. Lucas Ezequiel Verón, autor de los disparos, fue condenado en diciembre de ese año a 14 años y 3 meses de prisión efectiva. Gruich, estuvo prófugo hasta el mayo pasado.

Su participación fue intencional: el delito atribuido

Según la teoría del caso, el día del homicidio, entre las 20:30 y las 21, Gruich condujo un auto hasta una plaza ubicada en la intersección de las calles Choele Choel y San Ignacio. Allí, Verón descendió del vehículo y disparó contra J.M.S., M.J.S. y Rubén Alejandro Polanco, de 19 años.

Polanco murió como consecuencia de una hemorragia toracoabdominal, mientras que los otros dos hombres sufrieron heridas en las piernas y un antebrazo.

Durante el ataque, Gruich permaneció en el vehículo y, de acuerdo con la investigación, alentó al autor de los disparos. La fiscal consideró que su colaboración fue intencional, aunque no esencial para la ejecución de los hechos. Por ese motivo, en el acuerdo se modificó su grado de participación de coautor a partícipe secundario, sin cambios en la descripción del hecho.

La condena se impuso hoy mediante un acuerdo pleno de responsabilidad y pena alcanzado entre las partes y homologado por el juez Marco Lupica Cristo.

Gruich fue declarado penalmente responsable como partícipe secundario de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego y de dos tentativas de homicidio agravado por el mismo motivo.