Una celebración terminó en una tragedia inesperada

Lo que debía ser una noche de alegría por la consagración de la selección de España en el Mundial terminó de la peor manera. Un adolescente de 13 años murió luego de que colapsara una histórica fuente de piedra en Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca, donde cientos de personas se habían reunido para celebrar el campeonato.

El derrumbe ocurrió cuando varias personas se encontraban sobre la parte superior de la fuente, un lugar que suele utilizarse durante los festejos populares. En un instante, la estructura cedió y enormes bloques de piedra cayeron sobre quienes estaban debajo.

La víctima fue identificada como Adrián Ibarra, un joven futbolista de las divisiones formativas del club Ciudad Rodrigo C.F.

Quedó atrapado bajo las piedras

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, Adrián se encontraba dentro de la denominada fuente del Árbol Gordo cuando se produjo el derrumbe.

Las piedras lo golpearon y lo dejaron atrapado dentro del agua. Cuando los equipos de emergencia lograron rescatarlo, el adolescente estaba inconsciente y presentaba una grave lesión en una de sus piernas.

Fue trasladado de urgencia al centro de salud de la localidad, pero los médicos confirmaron poco después su fallecimiento.

Además, otras dos personas sufrieron heridas durante el mismo episodio. Una de ellas fue derivada al hospital de Salamanca con una fractura, mientras que la otra recibió atención en un centro sanitario local.

El desesperado operativo de rescate

La sala de emergencias 1-1-2 de Castilla y León informó que comenzó a recibir llamados cerca de las 0:30 de este lunes alertando sobre el derrumbe y la presencia de varias personas atrapadas.

Bomberos, personal sanitario y fuerzas de seguridad trabajaron en el lugar para retirar los bloques de piedra, asistir a los heridos y asegurar la zona, mientras decenas de vecinos observaban con preocupación el operativo.

Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el colapso de la estructura.

Tres días de luto y el dolor de toda una ciudad

La muerte del adolescente provocó una profunda conmoción en Ciudad Rodrigo, una localidad de unos 12.000 habitantes.

El club Ciudad Rodrigo C.F., donde Adrián jugaba en las categorías formativas, confirmó la noticia y expresó su pesar a través de un comunicado.

"Todo el pueblo y el club estamos consternados por la noticia que hemos recibido en un día muy duro y muy negro en nuestra historia."

Tras la tragedia, las autoridades decretaron tres días de luto oficial en la ciudad y suspendieron los actos previstos, mientras la comunidad intenta asimilar una pérdida que cambió para siempre una noche que había comenzado con festejos.