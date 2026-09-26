Una vivienda del barrio Pueblo Nuevo de Cutral Co fue allanada y quedó con un importante decomiso de bebidas alcohólicas y otros productos que eran comercializados sin autorización. El procedimiento se realizó en Gregorio Álvarez, luego de una intervención solicitada por la Justicia provincial.

La Policía concretó el operativo y convocó al personal de la Subsecretaría de Comercio y Bromatología de la Municipalidad de Cutral Co para retirar la mercadería. En total, se decomisaron 181 botellas con bebidas alcohólicas, además de cigarrillos, cajones con envases vacíos, una heladera exhibidora vertical y una caja registradora.

La vivienda ya había sido inspeccionada anteriormente por la misma actividad, según información de Cutral Co al Instante. La jueza municipal de Faltas de Cutral Co, Ana Stempin, explicó que el lugar funcionaba como un comercio sin habilitación y que registraba otros procedimientos previos.

Cutral Co aplica multas a vendedores y compradores

El municipio recordó que las sanciones alcanzan tanto a quienes comercializan bebidas alcohólicas sin permiso como a quienes las compran en estos puntos de venta. La medida forma parte de los cambios incorporados recientemente a la Ordenanza N° 2379, que regula la venta de alcohol en la ciudad.

Para una primera infracción, la normativa establece una sanción de 200 puntos para quien vende. En el caso de las personas que compran durante un procedimiento, la multa alcanza los 50 puntos, un valor que ronda los 150.000 pesos.

Secuestraron también una heladera exhibidora vertical y una caja registradora.

La jueza Ana Stempin señaló que la modificación busca desalentar la compra de bebidas en viviendas particulares que funcionan como puntos de expendio fuera de las condiciones permitidas. La regulación también apunta a reducir los inconvenientes que estas ventas pueden generar durante la madrugada en distintos sectores de Cutral Co.

El municipio sostiene además que la comercialización fuera de los comercios habilitados genera una diferencia frente a los negocios que cumplen con las normas vigentes. La situación tiene impacto directo en la actividad comercial de la ciudad y en la convivencia de los barrios.

La mercadería decomisada tendrá disposición final

Los productos retirados durante el operativo serán sometidos al procedimiento correspondiente de disposición final. La intervención se suma a los controles que se realizan en Cutral Co sobre los puntos de venta de bebidas alcohólicas.

La Ordenanza Municipal N° 2379 establece que la comercialización de alcohol requiere la habilitación correspondiente y fija las sanciones para quienes incumplen esas condiciones. El operativo realizado en Pueblo Nuevo volvió a poner el foco en las viviendas utilizadas como lugares de venta fuera del circuito comercial autorizado.