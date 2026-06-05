La violencia explotó en el oeste neuquino y esta vez ocurrió en una de las esquinas más transitadas de barrio Melipal. Dos hermanos protagonizaron una feroz pelea a ladrillazos sobre avenida Novella y Godoy, a metros de la Municipalidad, en una escena que obligó a intervenir a la Policía y generó momentos de tensión entre comerciantes, pasajeros y vecinos de la zona.

El hecho fue informado por el móvil de la AM550 durante el programa “La mañana es de la primera”, con la cobertura del periodista Juan Pablo Andréz y el camarógrafo Bruno Calderón.

“Estamos en la esquina de Novella y Godoy, a metros de la municipalidad, en barrio Melipal”, relató el cronista desde el lugar mientras todavía trabajaban los efectivos policiales.

Dos hermanos se agarraron a ladrillazos en la calle y terminaron detenidos. Fotos: Bruno Calderón, Prima Multimedios

Según se informó, los dos hombres comenzaron a arrojarse ladrillos entre sí en plena vía pública. Parte de esos proyectiles terminaron impactando contra un kiosco de la zona y también contra un colectivo que circulaba por el sector. El chofer decidió retirarse rápidamente del lugar para proteger a los pasajeros, ya que a pocos metros funciona una parada de colectivos muy concurrida.

Una esquina marcada por los problemas

La situación volvió a poner en el centro de la escena a un kiosco que semanas atrás ya había sido noticia por un violento robo que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales. En aquellas imágenes se escuchaba a la comerciante suplicar: “Por favor no me hagas nada”.

Ahora, el mismo comercio volvió a quedar en medio de un episodio cargado de violencia y descontrol.

Desde el móvil de la AM550 indicaron que los dos involucrados viven solos y que los vecinos los identifican como “personas conflictivas”. También señalaron que durante el verano protagonizaron distintos hurtos en el sector.

Un kiosco y un colectivo resultaron dañados. Fotos: Bruno Calderón, Prima Multimedios

Gran despliegue policial y tránsito cortado

La pelea obligó a desplegar varios móviles policiales en el lugar. Los efectivos ingresaron a la vivienda de los hombres y finalmente lograron demorarlos. Ambos tendrían alrededor de 35 años y, de acuerdo con la información brindada en el lugar, estaban bajo los efectos de sustancias.

Fue en la esquina de Novella y Godoy, a metros de la Municipalidad. Fotos: Bruno Calderón, Prima Multimedios

Durante algunos minutos el tránsito permaneció interrumpido mientras la Policía controlaba la situación y evitaba que hubiera personas heridas.