Un hombre de Bariloche terminó denunciando a su propio hermano luego de haberle dado alojamiento en su casa del barrio 2 de Abril. El familiar, que había llegado desde Buenos Aires y estaba prófugo de la Justicia porteña, aprovechó un descuido, escapó con un televisor y fue detenido horas más tarde durante un operativo policial. Cuando los efectivos verificaron sus datos, descubrieron que tenía antecedentes judiciales y un pedido de captura vigente.

El insólito episodio ocurrió durante la madrugada del sábado en una vivienda ubicada sobre calle Jukic al 5000, en el barrio 2 de Abril. Según trascendió, el damnificado había recibido a su hermano hacía algunos días para darle una mano y permitirle quedarse en la casa mientras resolvía su situación. Sin embargo, la convivencia terminó de la peor manera.

De acuerdo a la denuncia, el sospechoso aprovechó el momento en que quedó solo en la vivienda, tomó un televisor y desapareció sin dejar rastros. La víctima advirtió el faltante pocas horas después y rápidamente llamó a la Policía para denunciar el robo.

A partir de esa presentación, efectivos de la Policía de Río Negro comenzaron recorridas preventivas por distintos sectores cercanos al domicilio. Finalmente, durante uno de los operativos, lograron localizar al acusado y procedieron a detenerlo.

Pero la sorpresa recién llegaría cuando los uniformados cargaron sus datos en el sistema. Allí descubrieron que el hombre no solamente acumulaba antecedentes y causas judiciales, sino que además tenía un pedido de captura activo emitido desde la ciudad de Buenos Aires.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el sujeto quedó inmediatamente detenido por el delito de hurto y a disposición del Ministerio Público Fiscal. Ahora también deberá responder ante la Justicia que lo buscaba en territorio bonaerense.