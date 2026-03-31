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Martes 31 de Marzo, Neuquén, Argentina
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Abogada argentina

Agostina Páez pagó la fianza y ya puede regresar a la Argentina

La Justicia de Brasil le levantó las restricciones tras el pago de 18.500 dólares.

 

Por Redacción Mejor Informado
Martes, 31 de marzo de 2026 a las 16:14
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La abogada Agostina Páez pagó una caución de 18.500 dólares y quedó habilitada para regresar a la Argentina tras su situación judicial en Brasil.

La decisión fue tomada por la Justicia del Brasil, que además resolvió retirarle la tobillera electrónica que llevaba como parte de las restricciones impuestas.

Según trascendió, la joven de 29 años ya inició los trámites administrativos necesarios para poder retornar al país en las próximas horas.

Páez había quedado retenida tras protagonizar un episodio que derivó en acusaciones por gestos racistas, lo que motivó la intervención judicial.

Con el pago de la fianza, la causa continúa su curso, aunque sin restricciones de movilidad para la acusada.

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