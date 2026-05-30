La investigación por la desaparición de Agostina Vega incorporó nuevos elementos que ponen en duda la versión de Claudio Barrelier, el único detenido en la causa. A partir del análisis de cámaras de seguridad y domos de vigilancia, los investigadores reconstruyeron parte de los movimientos del sospechoso y detectaron diferencias con varios de sus testimonios.

En ese contexto, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, sostuvo que el acusado brindó información falsa en distintas oportunidades y consideró que esas declaraciones dificultan el avance de la pesquisa. El funcionario señaló que gran parte de esas contradicciones surgieron del seguimiento realizado sobre los recorridos y desplazamientos del hombre.

Juan Pablo Quinteros afirmó que Claudio Barrelier da versiones falsas de forma constante para entorpecer la causa.

La búsqueda sigue activa en Córdoba

Los rastrillajes se mantienen en un descampado ubicado en el sector de Ampliación Ferreyra. La medida fue solicitada por el fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación, luego de evaluar información obtenida por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Córdoba.

Según explicó Quinteros, existen registros que ubicarían a Barrelier en ese lugar durante el período comprendido entre la desaparición de la adolescente y su posterior detención. Sin embargo, aclaró que no se trata de la única línea de trabajo que sigue la fiscalía.

Los investigadores también revisaron una de las primeras declaraciones del acusado. En esa oportunidad, sostuvo que había estado con Agostina cerca de su vivienda y que luego la joven se retiró en otro vehículo. Con el avance de la causa, distintas pruebas comenzaron a contradecir esa versión.

Los operativos se concentran en distintos puntos de Córdoba.

Además, otro punto bajo análisis está relacionado con imágenes donde se observa a una menor ingresar a una vivienda. Barrelier había asegurado que se trataba de su hija, aunque esa explicación quedó cuestionada después de que la madre biológica de la niña rechazara esa afirmación. Paralelamente, familiares de Agostina señalaron que reconocieron a la adolescente desaparecida en ese registro.

Las pericias avanzan sobre un automóvil secuestrado

Otra pieza importante de la investigación es un Ford Ka negro. De acuerdo con la información oficial, el vehículo fue secuestrado por orden judicial después de que las cámaras permitieran establecer que había sido utilizado por Barrelier para trasladarse hacia la zona donde actualmente se realizan los operativos de búsqueda.

El ministro indicó que el rodado no fue entregado voluntariamente y agregó que, al momento del secuestro, presentaba signos de haber sido lavado recientemente. Por ese motivo, quedó bajo análisis de Policía Científica, que realiza distintas pericias para determinar si puede aportar evidencia relevante para la causa.

Por su parte, el abogado defensor del acusado, Jorge Sánchez del Bianco, sostuvo que su cliente reconoció haber conducido ese automóvil. Según explicó, el vehículo había sido prestado por una vecina del barrio Yofre para trasladar herramientas de trabajo.

Mientras continúan las tareas de búsqueda y el análisis de pruebas, la fiscalía mantiene abiertas distintas hipótesis. El objetivo sigue siendo el mismo desde el inicio de la investigación: obtener información que permita localizar a Agostina Vega y esclarecer qué ocurrió con la adolescente.