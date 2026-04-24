Una mujer resultó herida este viernes, poco antes de las 14, tras un choque con un auto en la intersección de las calles Cavalli y Guatemala, en Centenario. El siniestro involucró a un Renault 19 conducido por una joven y la moto.

Como consecuencia del impacto, la motociclista sufrió lesiones en un brazo y una pierna y fue trasladada al Hospital Natalio Burd. Intervinieron bomberos voluntarios, personal de salud y efectivos de la Comisaría 52 junto a Tránsito Villa Obrera.

Según informaron fuentes policiales, la conductora del auto dio negativo en el test de alcoholemia, pero fue sancionada por no contar con licencia de conducir. Ambos vehículos fueron secuestrados para peritajes.

Cómo ocurrió el choque en Cavalli y Guatemala

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa que el Renault 19 circulaba por Cavalli, mientras que la motocicleta lo hacía por Guatemala, acompañada en paralelo por un camión.

En ese contexto, la mujer en moto intentó ingresar a una vivienda ubicada frente a la intersección. Fue en esa maniobra cuando el auto la impactó, provocando su caída a varios metros del lugar.

Un dato clave que evitó consecuencias mayores fue que la motociclista llevaba casco colocado al momento del impacto.

Infracciones y secuestro de vehículos

Tras el siniestro, la Policía realizó controles de rutina. La conductora del Renault 19 fue multada por no tener licencia de conducir, a pesar de que el test de alcoholemia arrojó resultado negativo.

En tanto, las autoridades aguardaban confirmar si la motociclista contaba con el seguro obligatorio vigente, otro de los requisitos exigidos para circular.

Ambos rodados fueron secuestrados y trasladados a la sede policial ubicada en el puente Centenario-Cinco Saltos, donde se realizarán las pericias correspondientes.

¿Qué factores pudieron influir en el accidente?

Aunque la investigación sigue en curso, el hecho vuelve a poner en foco dos factores recurrentes en los siniestros viales: las maniobras de giro sin visibilidad plena y la falta de documentación reglamentaria.

En intersecciones urbanas, este tipo de situaciones suele agravarse cuando hay múltiples vehículos involucrados, como ocurrió en este caso con la presencia de un camión en paralelo.