Hay preocupación en Centenario por cuatro menores de edad, que serían hermanas, quienes recorren las calles y espacios públicos agrediendo a otras personas. Los reiterados episodios de violencia generan alarma entre los vecinos, que no saben cómo enfrentar la situación.

Los ataques se registran en plazas del Casco Viejo y en la zona comercial del Barrio Sarmiento. Según informó Centenario Digital, hay denuncias en las que acuasn a las menores, no solo de insultar y agredir, sino que también habrían robado celulares a estudiantes que esperaban el colectivo sobre calle Belgrano.

Videos de cámaras de seguridad registraron cómo las tres niñas y la adolescente comienzan a increpar a otros menores y, posteriormente, los agreden a golpes de puño. Los episodios se desarrollaron en plena calle Honduras y en la Plaza San Martín, donde familias presentes debieron intervenir para separarlas.

Le lanzaron piedras a una pareja

Un joven relató que, mientras estaba con su pareja en calle Aníbal Verón, las menores se acercaron y una de ellas le insinuó un beso. Al pedirles que se retiraran, comenzó a ser insultado y su pareja intentó intervenir. Las chicas los persiguieron, lanzándoles piedras, hasta que ambos tuvieron que refugiarse en una florería para dar aviso a la Policía.

En otro video, del jueves 23 de abril a las 18:58, se muestra cómo una adolescente es agredida en calle Costa Rica mientras la mayor del grupo filmaba con un celular. La intervención de otras menores permitió que la golpiza no continuara. Vecinos aseguran estar cansados de estas situaciones y señalan que las agresoras vivirían en la zona de peatonales. Se han realizado denuncias policiales y las autoridades investigan los hechos, con posibilidad de derivar la intervención a Ayutun.