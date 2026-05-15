La justicia neuquina responsabilizó penalmente a un hombre por intentar asesinar a su expareja en Villa La Angostura. El acusado atacó a la víctima con un cuchillo utilizado para faenar animales, pero un vecino intervino y logró evitar el desenlace fatal. El hecho ocurrió en mayo de 2025.

Este viernes, a partir de la imputación del fiscal del caso, Adrián De Lillo, y del asistente letrado Federico Gayós, un tribunal confirmó la responsabilidad penal del acusado por intento de homicidio en un contexto de violencia de género ocurrido en mayo de 2025.

R.G. fue hallado culpable de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa. Por tratarse de un delito de violencia contra la mujer, su identidad se mantiene resguardada para proteger la intimidad de la víctima.

El ataque se produjo entre la noche del 1 de mayo y la madrugada del 2 de mayo de 2025, en una vivienda del barrio Norte de Villa La Angostura. El agresor utilizó un cuchillo de uso doméstico para faena y dirigió una primera estocada al cuello de la víctima, quien logró protegerse con los brazos mientras intentaba detener la agresión.

La situación se prolongó durante varios minutos hasta que un vecino advirtió lo que sucedía y comenzó a gritarle al acusado para que se detuviera.

Tiene prohibido ingresar a Villa La Angostura

El tribunal estuvo integrado por la jueza Laura Andrea Barbé y los jueces Eduardo Daniel Egea y Mirta Bibiana Ojeda, quienes resolvieron de manera unánime. Durante la lectura del veredicto, el juez Egea destacó que no hubo discusión sobre la autoría ni sobre la materialidad del hecho, sino sobre la calificación legal. Además, afirmó que quedó acreditada la intención de matar a partir del contexto de violencia previa, el arma utilizada y la magnitud de la agresión.

Los jueces descartaron el planteo de la defensa sobre un supuesto desistimiento voluntario y concluyeron que la agresión solo se detuvo por la intervención del vecino. Tras el veredicto, el tribunal prorrogó por tres meses las medidas cautelares vigentes contra R.G. Entre ellas, se incluyen la prohibición de ingresar a Villa La Angostura, de ejercer actos de violencia o intimidación contra la víctima, la obligación de presentarse semanalmente en una comisaría de Zapala y la prohibición de salir del país.