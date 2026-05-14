Un hombre de 33 años terminó detenido después de una intensa búsqueda policial en la zona conocida como “El Zanjón” en cerca ias de la cárcel de Roca, luego de por robarle a su expareja y violar una restricción de acercamiento vigente. El violento intentó escapar corriendo entre la basura acumulda cuando vio llegar a los efectivos, pero finalmente fue atrapado con más de 120 mil pesos en los bolsillos. La Justicia ahora le formuló cargos por robo y desobediencia judicial.

Todo comenzó tras la denuncia de la víctima, quien alertó que su ex había aparecido nuevamente pese a tener prohibido acercarse. Según trascendió, el hombre no solo incumplió la medida judicial, sino que además le robó dinero antes de escapar rápidamente del lugar. A partir de ese momento, se desplegó un operativo para intentar encontrarlo antes de que desapareciera por completo de la zona.

Sin embargo, el sospechoso no fue muy lejos. Los policías lograron ubicarlo en inmediaciones de “El Zanjón”, un sector de relleno sanitario y terrenos irregulares donde intentó esconderse aprovechando la vegetación. Cuando advirtió que los uniformados avanzaban a pie para rodearlo, el hombre salió corriendo desesperadamente para evitar ser atrapado.

Además, la persecución obligó a los efectivos a meterse entre los pastizales y avanzar por sectores complicados del terreno. Fueron minutos de tensión hasta que finalmente lograron interceptarlo y reducirlo.

Durante la requisa, los policías encontraron más de 120 mil pesos en efectivo dentro de sus bolsillos, dinero que sería parte de lo denunciado por la víctima.

Por otra parte, el caso tomó todavía más gravedad porque el acusado ya tenía una restricción de acercamiento previa. Es decir, la Justicia ya le había prohibido mantener contacto con su expareja, situación que ahora derivó también en una imputación por desobediencia judicial. Esa violación de la medida fue clave para agravar su situación procesal.

Mientras tanto, el detenido quedó a disposición de la Justicia y enfrentará una investigación por ambos delitos. Desde la fiscalía intentan determinar además si existieron amenazas o episodios anteriores vinculados al mismo conflicto, algo que podría complicarlo todavía más en las próximas audiencias.