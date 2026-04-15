Una mujer terminó internada en terapia intensiva tras sufrir la fractura de una vértebra mientras viajaba en un colectivo KoKo en Fernández Oro, luego de que el chofer atravesara un badén a alta velocidad; el violento impacto provocó que la pasajera se elevara de su asiento y cayera con fuerza, desencadenando una lesión de extrema gravedad.

La mujer viajaba sentada en la parte trasera de una unidad de la empresa Koko. El colectivo tomó un badén de manera brusca y sin reducir la velocidad, lo que generó un salto repentino dentro del habitáculo. La pasajera sufrió un golpe que le provocó un dolor intenso de manera inmediata en la espalda.

A partir de ese momento, el viaje se transformó en una situación crítica. La mujer comenzó a manifestar un dolor intenso que encendió las alarmas entre los pasajeros.

En medio de la confusión, el chofer decidió interrumpir el recorrido para buscar asistencia médica. Sin embargo, la urgencia y la falta de precisión inicial sobre el destino sanitario más cercano derivaron en una intervención clave: un policía retirado que se encontraba en el lugar indicó trasladarla al cuartel de Bomberos Voluntarios de Fernández Oro.

Allí, el personal actuó con rapidez y contuvo la situación hasta la llegada de una ambulancia, que finalmente concretó el traslado al hospital local Carlos Rais. Fue en ese centro de salud donde, tras realizarle estudios, se confirmó lo peor: la pasajera presentaba una fractura vertebral producto del fuerte impacto sufrido dentro del colectivo.

No obstante, el cuadro requirió una atención aún más compleja. Con el paso de las horas y ante la gravedad de la lesión, se gestionó su derivación a una clínica de General Roca. Recién en horas de la noche se pudo concretar el traslado, y desde entonces permanece internada en terapia intensiva, en estado delicado y bajo estricta observación médica.

El caso, por su gravedad, vuelve a poner el foco en las consecuencias que puede generar una maniobra imprudente al volante. Un instante, una decisión y un badén tomado a alta velocidad fueron suficientes para transformar un viaje cotidiano en un cuadro dramático que hoy mantiene a una mujer luchando por su recuperación.