Un grave incidente ocurrió en un colectivo de la línea 113, que conecta Barrancas de Belgrano con la localidad de San Justo, cuando una discusión entre el chofer y un pasajero derivó en una pelea física dentro de la unidad, mientras el vehículo continuaba circulando.

Según muestran las imágenes de las cámaras de seguridad, el conductor se levantó de su asiento, dejó el volante y tomó de la remera al pasajero, iniciando un forcejeo en el interior del colectivo, que avanzaba con las puertas abiertas y sin control.

Videos virales y maniobras peligrosas en la vía pública

Las grabaciones, que rápidamente se difundieron en redes sociales, incluyen también imágenes del exterior del vehículo. En ellas se observa cómo el colectivo circula a alta velocidad, cruza un semáforo en rojo y termina detenido en contramano, atravesado sobre la calzada.

Un pasajero se arrojó del colectivo

En medio de la situación de riesgo, uno de los pasajeros decidió arrojarse del colectivo en movimiento al advertir la pelea y la falta de control del vehículo. No se informaron oficialmente heridos de gravedad, aunque el episodio generó fuerte preocupación por la seguridad.

Despido inmediato del chofer de la línea 113

Tras la viralización del video, la empresa prestataria del servicio resolvió el despido inmediato e irrevocable del conductor. Según trascendió, no sería la primera vez que el chofer protagonizaba conductas agresivas durante su trabajo.

Posteriormente, se conoció un audio enviado por el propio conductor a sus compañeros, en el que cuestionó la decisión empresarial y afirmó: “Me defendí, la medida es injusta”.