Estudiantes de la ESRN 5 de Cipolletti realizaron una sentada en los pasillos del colegio para denunciar graves problemas edilicios y de higiene, además de expresar el hartazgo por la falta de respuestas del Consejo de Educación. La protesta se sumó a los reclamos del gremio docente UnTER, que hace días advirtió sobre filtraciones de agua, baños deteriorados, ventanas que no cierran, presencia de cucarachas, falta de mobiliario, bicicletero roto y agua turbia en el laboratorio.

La medida de los alumnos exigió soluciones concretas ante las promesas incumplidas del Ministerio de Educación. La protesta estudiantil contó con el acompañamiento de docentes y familias que se acercaron al establecimiento para respaldar el reclamo. La acción buscó visibilizar que las condiciones edilicias no solo afectan el dictado de clases, sino también la seguridad y el bienestar de toda la comunidad educativa, en un escenario donde las respuestas oficiales siguen sin llegar.

Los estudiantes reclamaron soluciones a los problemas edilicios

La seccional de UnTER denunció hace menos de diez días las mismas falencias, y señaló que el Consejo Escolar, encabezado por Adrián Carrizo, intentó desmentir públicamente los reclamos. Sin embargo, la sentada refuerza la veracidad de las denuncias y expone la falta de mantenimiento en las escuelas públicas.

El deterioro de los edificios y la pérdida de días de clases por problemas de infraestructura son responsabilidad exclusiva del gobierno provincial, que desde hace años ha dejado de sostener la educación pública, señalaron desde el gremio docente.