Clínicas y sanatorios privados de Río Negro alertaron que la atención a afiliados de PAMI atraviesa una situación crítica debido al atraso en los pagos y la falta de actualización de aranceles. La advertencia se centra en instituciones de Roca, Bariloche y Viedma, que ya enfrentan dificultades para sostener salarios, insumos y servicios básicos.

Desde las entidades privadas se subrayó que los aranceles se depreciaron un 70% respecto de la inflación acumulada, lo que vuelve insostenible la prestación de servicios. “Consideramos necesario y responsable alertar a la población, y en particular a los afiliados de PAMI de esta región, sobre la incertidumbre respecto de la continuidad en la atención médica”, señalaron.

Los prestadores advirtieron que, de no regularizarse la situación, podrían verse afectadas prácticas programadas y servicios ambulatorios, limitando la atención de miles de jubilados y pensionados en la provincia. “Mantenemos nuestro compromiso con los afiliados para garantizar urgencias y emergencias, pero no depende de nosotros poder asegurar plenamente las prestaciones”, indicaron.

Estas instituciones remarcaron que el atraso en los pagos compromete la capacidad de cubrir salarios del personal, adquirir insumos médicos y sostener el mantenimiento de servicios básicos: Clínica Roca, Policlínico Privado, Instituto Radiológico, Policlínico Modelo, IMEPA; Sanatorio Río Negro; Hospital Privado Regional, Sanatorio San Carlos y Leben Salud; Clínica Viedma, Clínica Central, Clínica Juan D. Perón, Sanatorio Austral y Clínica Cruz del Sur.