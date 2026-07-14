Un intenso seguimiento preventivo policial culminó este mediodía en la ciudad de Neuquén, con la demora de un hombre, el secuestro de un arma de fuego y la recuperación de una camioneta que registraba pedido de secuestro por robo.

El procedimiento se inició mientras personal de la Comisaría 19° realizaba patrullajes preventivos y fue alertado por efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Primera sobre una camioneta Volkswagen Amarok en la que se desplazaban cuatro ocupantes, quienes intentaban evadir el accionar policial.

Durante la fuga, el conductor perdió el control del vehículo al llegar a la intersección de Obrero Argentino y Los Nogales, impactando contra un árbol. Inmediatamente, los cuatro ocupantes descendieron y escaparon a pie por distintos sectores del barrio.

En el seguimiento, uno de los sujetos fue localizado por efectivos policiales. Al recibir la voz de alto, el hombre arrojó entre sus prendas un revólver con la intención de deshacerse del arma, aunque fue rápidamente alcanzado y demorado en la intersección de calles Los Nogales y Dewey.

Tras asegurar la escena, personal de distintas unidades llevó adelante las diligencias de rigor, mientras efectivos de la División Sustracción de Automotores verificaron la camioneta, constatando que presentaba pedido de secuestro por robo desde el 2 de marzo de 2026.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Primera, quedando a disposición de la Justicia. En tanto, el vehículo y el arma de fuego fueron secuestrados y quedaron incorporados a la investigación correspondiente.